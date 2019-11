Sport



Brilla il settore giovanile del G.S. Orecchiella

lunedì, 11 novembre 2019, 11:55

Sabato 9 novembre si è svolto il 13° trofeo Memorial Sergio Mariotti, manifestazione giovanile di corsa su strada nel centro storico di Castelfranco di Sotto (Pi), ottimamente organizzata dalla società sportiva Podistica Castelfranchese.

Anche quest'anno, come nelle edizioni precedenti, copiosa partecipazione di giovani atleti delle diverse società toscane: schierati al via oltre 300 giovani atleti dai 4 ai 15 anni, suddivisi nelle varie categorie.

Ha portare alti i colori della provincia di Lucca ci ha pensato l' ASD Orecchiella Garfagnana, con il gruppo delle Piccole Aquile: ben 13 gli atleti bianco-celesti, che hanno ottenuto risultati veramente lusinghieri.

Le gare si sono disputate sul tracciato ad anello tra le vie del paese, con distanze varie, dai 150 metri fino ai 2000 metri, in una cornice di pubblico molto calorosa che ha stimolato i giovani concorrenti a dare il meglio di sé.

I giovani atleti Garfagnini hanno conquistato ben 4 vittorie su 12 categorie al via e una serie di ottimi piazzamenti.

Alessandro Tognarelli è arrivato davanti a tutti nella categoria Pulcini, bissando il successo di ottobre nella gara di Fucecchio, mentre Elsa Piagentini nei Pulcini femminile ha chiuso a metà gruppo.

Nei 300 metri della categoria Esordienti C, debutto con bei piazzamenti per Elisa Lotti e Delia Bravi, che con una bella rimonta si piazza al quarto posto; bella corsa nella gara maschile anche per Jason Orsetti.

Nella categoria Esordienti B un plauso all' esordiente Desirèe Orsetti che, anche se molto emozionata, chiude tra le prime posizioni al termine di 500 metri tiratissimi.

Nella corsa maschile, con più di 30 partecipanti, stupenda vittoria per Federico Pennacchi, che regola in volata i tanti coetanei e si conferma al primo posto così come nei 600 metri vinti a Fucecchio lo scorso mese.

Negli Esordienti A, distanza di 1000 mt , buona gara per il portacolori bianco celeste Damiano Discini; al femminile da sottolineare la bella vittoria di Aurora Ovbude che negli ultimi 50 metri, con uno sprint deciso, sopravanza la barghigiana Sofia Giunta, al quarto posto la compagna di squadra Monia Grassi, infine bell' esordio per Elisa Lotti.

Infine, a sigillare una bella giornata di sport sicuramente da ricordare, la gara della categoria Ragazzi, nella quale Augusto Orsi ha corso i 1500 metri in modo impeccabile e grazie ad una emozionante progressione finale ha conquistato il gradino più altro del podio; complimenti anche a Valentino Santini, buona la sua prima gara ufficiale.

Grande soddisfazione nello staff del settore giovanile Garfagnino, che, pur tra mille difficoltà, dovute anche a strutture carenti, sia in termini di attrezzature che di spazi, cerca di promuovere l’atletica leggera e i suoi valori, coinvolgendo sempre più giovani, con il supporto delle famiglie, in questo progetto.