Castelnuovo, cuore e prestazione ci sono, manca solo il gol

domenica, 24 novembre 2019, 19:01

di simone pierotti

0-1

CASTELNUOVO: Leon, Nelli (34’ s.t. Giusti), Degl’Innocenti, Lavorini, Pieroni, Inglese, Marganti, Biagioni (14’ s.t. Ghafouri), Casci (16’ s.t. Ricci), El Hadoui (27’ s.t. Bosi), Turri (22’ s.t. Galletti) A disp.: Pili, Jatta, Telloli, Castro All.: Cardella

FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Lucarelli, Piletti, Gamba, Genovali, Aliotta, Igbineweka (16’ s.t. Kavtaradze), Filippi, Pinna, Remedi (1’ s.t. Pitti), Kouko A disp.: Puccioni, De Aguiar, Giari, Matta, Roffi, Cannas, Bullari All.: Ticciati

Arbitro: Matteo Giudice di Frosinone

Marcatori: 37’ p.t. Kouko

Note: Ammoniti Casci, Nelli, Genovali

Ancora una domenica negativa sotto il profilo del risultato per il Castelnuovo ma in maniera assolutamente immeritata, al termine di una gara giocata bene dai gialloblu, che hanno condotto il gioco per quasi tutto l’arco dei 90 minuti, mettendo in campo cuore, determinazione e costruendo anche diverse occasioni da rete. Come spesso accade nel calcio, gli ospiti hanno parato il colpo e, in una delle poche occasioni capitate, hanno punito Leon. Amarezza, quindi, ma anche consapevolezza che questa squadra ha una propria identità e, passo dopo passo, ha chances di giocarsi la salvezza.

Probabilmente il miglior Castelnuovo della stagione tra le mura amiche, che ha convinto anche sotto il profilo del gioco, nonostante un terreno di gioco infimo a causa delle pesanti piogge cadute nelle ultime settimane. Mister Cardella ripropone la formazione convincente di Montecatini, con la novità di Turri.

Parte forte il Castelnuovo che si rende pericoloso al 5’ con un cross di El Hadoui che accende una mischia sotto porta, nessuno conclude. Al 9’ ancora una mischia, tentativi non efficaci di Turri e Inglese, irrompe Marganti che calcia ma un difensore devia in angolo. Al 20’ occasione clamorosa con Casci che si invola per vie centrali, si presenta davanti a Rizzato che esce prontamente e devia il pallone che tuttavia rimane nei pressi, ne nasce una mischia, Casci riesce ad anticipare tutti con la punta del piede ma il pallone esce incredibilmente a lato a fil di palo. Al 22’ ospiti pericolosi con l’ottimo Igbineweka che calcia in diagonale con Leon che devia in angolo. Al 30’ ci prova Biagioni con un tiro dal limite, palla deviata in angolo da un difensore. Al 37’ improvviso cross dalla destra di Lucarelli sul quale irrompe come un falco Kouko che, di testa, insacca in rete. Al 43’ l’imprendibile Igbineweka entra in area ma Leon gli porta via il pallone in uscita. Al 44’ calcio di punizione per il Castelnuovo, cross nel mezzo dove Lavorini stacca in maniera perfetta, ma Rizzato compie un autentico miracolo sul colpo di testa deviando sopra la traversa.

Svantaggio immeritato al termine del primo tempo. La ripresa parte con i gialloblu in avanti. Al 3’ Turri serve Biagioni sulla destra, diagonale di prima intenzione che trova Rizzato ancora protagonista a deviare. Al 5’, azione di calcio d’angolo, Inglese devia sul secondo palo, trovando l’opposizione di un difensore. Al 7’ grande azione solitaria di Igbineweka sulla sinistra, entra in area seminando lo scompiglio e tira, Leon devia in angolo. Al 37’, in una mischia, Pitti calcia da buona posizione, trovando la respinta di un difensore. Occasione clamorosa per il Castelnuovo al 40’: Ricci serve Ghafouri che vede Inglese libero sulla sinistra, il portiere esce e devia con un grande intervento il tocco del difensore gialloblu. Non succede più nulla, alla fine dei 5 minuti di recupero nessun punto per il Castelnuovo ma tanti applausi.