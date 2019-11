Sport



Castelnuovo e la partita “stregata”: l’arbitro non si presenta, squadre a casa

mercoledì, 13 novembre 2019, 22:19

di simone pierotti

“Questa partita non s’ha da fare” avrebbe detto Don Rodrigo dei Promessi Sposi. No, qua non siamo in letteratura né ci sono novelli sposi, ma si tratta di una ben meno nobile partita di calcio giovanile.

Oggi, mercoledì 13 novembre, a Castelnuovo di Garfagnana avrebbe dovuto disputarsi, nell’impianto “Alessio Nardini”, la gara tra i padroni di casa e la Pieve San Paolo valida per il campionato Giovanissimi Provinciali. Inizio previsto ore 16:30. Andiamo a ritroso: lo scorso 2 novembre (sabato) era in programma la gara originaria nel contiguo impianto “Comunale Vecchio”. Le forti piogge cadute dal giorno prima hanno spinto l’arbitro a non disputare l’incontro per impraticabilità di campo. Disappunto maggiore per gli ospiti ma pazienza, le condizioni di giocabilità non sussistevano.

Come da prassi federale, devono trascorrere 10 giorni per disputare il recupero della gara stessa, così le due società si sono accordate per un orario di inizio pomeridiano. E’ comunque una giornata feriale, per cui i ragazzi escono prima da scuola, i genitori e i dirigenti (alcuni, almeno) si organizzano il lavoro o prendono ferie per giocare a Castelnuovo.

Stavolta il tempo è stato clemente, ma la partita non si può giocare! Con l’avvicinarsi dell’orario di inizio, ci si inizia a preoccupare per un presunto ritardo del direttore di gara, che non si vede. Così partono le telefonate di rito ai numeri di emergenza messi a disposizione dalla F.I.G.C. e A.I.A. I dirigenti della società di casa si adoperano in tutte le maniere e, dopo circa mezzora, da Lucca arriva l’amara … ammissione che al campo non arriverà nessun arbitro! Errore, malinteso, problemi dell’ultima ora? Chissà, al momento non è chiaro, l’unica cosa certa è che la partita tra Castelnuovo e Pieve San Paolo non si è disputata e le squadre sono dovute rientrare a casa.

Appuntamento alla prossima … puntata!