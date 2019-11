Sport



Colpo esterno del Pieve Fosciana: Alfredini manda al tappeto la Sestese

domenica, 3 novembre 2019, 21:10

di michele masotti

0-1

Sestese: Valoriani, Olivieri, Dainelli, Fattori, Meacci, Manetti (D’Orsi), Wahabi, Amerighi, Di Vico, Ridolfi(Fioravanti) e Verri A disposizione: Bianchi, Valerio, Nencini, Carlini, Traversi, Patti e Castiglione Allenatore: Matteo Melani

Pieve Fosciana: Regoli, Angelini, Bacci (Barsotti), Biagioni, Umberto Barsanti, Pieri, Lucchesi, Parmigiani, Triti, Babboni e Alfredini (Odoardo Giusti) A disposizione: Casci, Touray, Gioele Giusti, Luca Barsanti, Mtroni, La Rosa e Sanchez Allenatore: Stefano Fracassi

Arbitro: Niccolai di Pistoia (Assistenti Gelli di Prato e Pllumbi di Pistoia)

Marcatori: 50’Alfredini su rigore

Note: Ammoniti Olivieri, Manetti, Bacci, Regoli, Babboni, Alfredini e Barsotti

Nel posticipo serale della nona giornata, il match è iniziato alle 18 dopo il derby Prato-Lucchese, il Pieve Fosciana firma l’impresa della domenica violando il “Torrini” di Sesto Fiorentino ottenendo così il primo successo stagionale lontano dal “Guido Angelini”. È stato un vero capolavoro tattico quello imbastito da Fracassi e recitato alla perfezione dai suoi ragazzi che salgono a centroclassifica mentre i locali, partiti con il chiaro intento di tornare in Eccellenza, scivolano fuori dalla zona play-off.

Senza lo squalificato Dini, il Pieve Fosciana è sceso in campo con un 3-5-2, cambiato diverse volte a match in corso da Fracassi per ovviare ai mutamenti tattici della stessa. Pieri, Biagioni e Angelini, quest’ultimo il migliore in campo, hanno disputato una prova maiuscola concedendo pochissimo agli attaccanti fiorentini. Su di un manto erboso che retto bene la pioggia e il precedente match, la Sestese attua un certo predominio nel fraseggio durante la prima frazione senza però mai chiamare in causa Regoli.

La ripresa propone uno spartito differente, con gli ospiti che guadagnano campo e raccolgono subito i frutti al 49’. Sugli sviluppi di un corner, Bacci viene atterrato dalla scivolata in ritardo di Olivieri: è calcio di rigore che Alfredini trasforma in maniera impeccabile. La reazione della Sestese viene disinnescata dal Pieve Fosciana, attento a chiudere tutti i varchi. I ragazzi di Fracassi, dal canto loro, sfiorano in più di una circostanza la rete che chiuderebbe i conti. Al 74’ Lucchesi da sotto misura non sfrutta al meglio un geniale assist del giovane Triti, uno dei migliori e protagonista sei minuti più tardi di una conclusione che Valoriani toglie dall’incrocio dei pali. Nel finale anche Alfredini getta alle ortiche la palla del possibile; errori in fase realizzativa che il Pieve Fosciana non paga e porta a casa una vittoria di prestigio. “Sono al settimo cielo per la prestazione sciorinata dai ragazzi di fronte ad una squadra forte.” – ha dichiarato Stefano Fracassi- “Siamo stati bravi a saper modificare in corsa il nostro aspetto tattico, concedendo poco alle punte fiorentine. Ci volevano proprio questi tre punti che avremmo già meritato contro il Prato 2000. Non posso che ripetere i complimenti ai ragazzi per quanto si impegnano durante la settimana e lo spirito con cui oggi hanno interpretato la partita.”

Nel prossimo turno i biancorossi ospiteranno il Quarrata, entità che risiede al terzultimo posto con otto punti.

