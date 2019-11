Sport



Corsagna penalizzato di otto punti: "Siamo amareggiati, ma ci difenderemo"

sabato, 30 novembre 2019, 11:52

di lorenzo fiori

Fulmine a ciel sereno nell'ultimo comunicato emesso dalla FIGC , in casa Corsagna, dove emerge che c'è stata un'anomalia nel tesseramento del giocatore Cala Perez Diosbel (partecipante al campionato Juniores Provinciale 2017-2018) e di conseguenza la Procura Federale ha deciso di deferire la prima squadra, limitante in seconda categoria, con una penalizzazione di otto punti e di squalificare tale giocatore per nove mesi. Inoltre è stato squalificato il presidente Lucchesi per otto mesi, il dirigente Cappelli per cinque ed il dirigente Citti per tre mesi.

Tutto l'ambiente è molto amareggiato e dispiaciuto anche perché, tra le altre cose, il Corsagna stava disputando un ottimo campionato: infatti, con una partita in meno, era posizionata al terzo posto a nove punti di distacco dalla capolista Vagli e domenica, tra le mura amiche, è in programma proprio lo scontro Corsagna-Vagli. In aggiunta la squadra di mister Vertemati è ancora in corsa in Coppa Toscana (ottavi di finale).

Di seguito riportiamo la dichiarazione della società a seguito del deferimento:

"La nostra Società prende atto delle decisione prese dalla Procura Federale nei nostri confronti, logicamente apparse eccessive ma giutificabili nelle sedi opportune. Sicuramente è nostra intenzione intraprendere ogni strada per far presente che la decisione della penalizzazione del punteggio alla prima squadra, oltre che eccessivo ci sembra ingiusto, oltretutto che la squadra interessata è la nostra Juniors Provinciale, questo non toglie ripeto, che useremo tutti gli strumenti necessari per far valere le nostre ragioni di società seria e rispettabile. Siamo veramente amareggiati ma come nel nostro stile non ci abbattiamo andiamo avanti a testa alta e speriamo in una riconsiderazione equa giustizia."