D’Andrea (Gp Apuane) sugli scudi alla "Scarpinata Podistica"

lunedì, 18 novembre 2019, 11:11

In occasione della giornata mondiale del diabete, si è disputata a Pistoia una gara podistica denominata ‘’Scarpinata Podistica’’, giunta alla ventiquattresima edizione, che si è corsa su di un percorso misto sulla distanza di km 15,900 e organizzata dal Circolo Bugiani e dalla Polisportiva Bonelle. Nonostante le cattive condizioni del tempo, hanno preso il via alla gara oltre 250 concorrenti.

Si è presentato per primo sul traguardo di via Erbosa, Said Err Mili (Uisp Pistoia) appartenente alla categoria veterani ma che è stato premiato a parte come vincitore assoluto dagli organizzatori e ha concluso la gara nel tempo di 55’54’’. Nella categoria assoluta quindi si è aggiudicato la classifica Daniele D’Andrea (Gruppo Podistico Alpi Apuane) che ha ottenuto il tempo finale di 55’59’’, seguito a 9 secondi da Ibrahima Sidibe (Gruppo Sportivo Pieve a Ripoli) e a 50 secondi da Abbdellat Takatart (Silvano Fedi Pistoia); sono seguiti poi nell’ordine Luca Tesi (Individuale) e Simone Cimboli (Nuova Atletica Lastra).

La classifica veterani primo posto per Andrea Marsili (Lucca Marathon) con il tempo finale di 56’10’’, al secondo posto Massimo Mennini (Aurora Montale) e al terzo posto Giuliano Burchi (La Stanca Valenzatico).

Vittoria per Rinaldo Sabatini (Gruppo Sportivo Run…dagi) nei veterani argento uomini che ha ottenuto il tempo finale di 1ora02’32’’, secondo classificato Franco Olivari (Orecchiella Garfagnana), terzo Roberto Mei (Silvano Fedi Pistoia).

Ancora Loretto Brizzi (Freestyle Triatholn Valdinievole) ad imporsi nella categoria veterani oro uomini con il tempo di 1ora 17’50’’; secondo si è classificato Umberto Melani (Podistica Misericordia Aglianese) e terzo posto per Silvano Panichi (Silvano Fedi Pistoia).

Nella categoria donne assolute si è affermata la fiorentina Isabella Manetti (Le Panche Castelquarto Firenze) in 1ora05’30’’, con un vantaggio sulla seconda Beatrice Maceccoli di 1’54’’; a 2’34’’ si è classificata Elena Flavia Teacu (Gruppo sportivo Run…dagi), quarta classifica Elena Cerfeda e quinta Giada Abbatantuono, entrambe della Silvano Fedi Pistoia.

Nelle donne veterane si è imposta Lucia Donati (Podistica La Stanca Valenzatico) in 1ora19’116’’, secondo posto per Monica Di Natale (Polisportiva Hitachi Pistoia) e terza Patrizia Franchi (Gruppo Podistico Cai Pistoia).

Ennesimo successo per Laura Frati (Nuova Atletica Lastra) nelle donne veterane argento con il tempo finale di 1ora23’44’’, seguita dall’emiliana Nadia Casarini (Polisportiva Monte San Pietro Bologna).

La classifica di società è andata alla formazione della Silvano Fedi Pistoia con 43 iscritti, al secondo posto Il Gruppo Podistico Cai Pistoia (30) e terza la Podistica La Stanca Valenzatico (27).