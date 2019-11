Sport



Diavoli Neri sconfitti nel recupero dal quotato Marginone

mercoledì, 13 novembre 2019, 19:49

di michele masotti

0-2

Diavoli Neri Gorfigliano: Vanni, Piagentini, Capitani, Pennucci, Granai, Gianluca Cassettai, Orsetti, Monaco, Ceccarelli, Crudeli e Amidei (Kongne) A disposizione: Orsi, Lorenzo Micchi, Morelli, Biagiotti, Tonelli e Fontanini Allenatore: Alessandro Cassettai

Marginone: Besson, Carmignani, Pinochi, Giusfredi, Rinaldi, Menchini, Paoli, Lici, Picchi, Ricci e Paganelli A disposizione: Valori, Conte, Lencioni, Bassetti, Tocchini, Menconi, Pistoresi, Del Carlo e Frateschi Allenatore: Rinaldi

Arbitro: Tomaiuolo di Pontedera

Marcatori: 3’ e 59’Menchini

Note: Al 75’ Ceccarelli ha fallito un calcio di rigore. Espulso al 90’ Crudeli

Sorride al Marginone, sempre più quinta forza del girone A, il recupero del match dell’ottava giornata. Grosso rammarico in casa Diavoli Neri per una bella prova che, a causa di un pizzico di malasorte, non ha portato punti in dote ai ragazzi di Alessandro Cassettai. Oltre ai problemi realizzativi con i calci di rigore, secondo sbagliato in tre giorni e il terzo dall’inizio del torneo, i locali hanno dovuto fare i conti con la giornata di grazia dell’esperto Besson, chiamato a sostituire Valori. Ospiti che consolidano la loro posizione accorciando il distacco dalle pistoiesi Monsummano e Meridien Larciano, con il duo di testa Serricciolo-Capezzano che sembra fare un campionato a parte.

Marginone che al primo affondo rompe l’equilibrio nel punteggio. Corre il 3’ quando Paoli pennella dalla destra un traversone che Menichini, partito secondo i locali in sospetta posizione di fuorigioco, gira in rete di testa. Immediata la replica dei padroni di casa con il colpo di testa di Granai di poco fuori bersaglio. Al 25’ è ancora ghiotta l’occasione per la formazione di Alessandro Cassettai ma Orsetti, servito dall’assist di Capitan, manca l’impatto con la sfera a tu per tu con Besson. Ospiti pericolosi, a loro, volta in azione di rimessa con Rinaldi che grazia Vanni, chiamato quest’oggi a sostituire l’indisponibile Carvajal, mettendo a lato il pallone del raddoppio.

Rabbiosa la reazione dei Diavoli Neri che con una fitta serie di passaggi costringono a sostare nella propria metà campo la compagine lucchese. Marginone che, dal canto suo, sfrutta alla perfezione una delle rare ripartenze imbastite nella ripresa. Dinamica simile, con annesse proteste per un’alta posizione di offside apparsa più evidente, a quella che ha portata al momentaneo 0-1. Cambia il rifinitore, in questo caso il classe 1999 Paganelli, ma lo stoccatore resta il medesimo ossia Menchini. Tomaiuolo che, prima del raddoppio ospite, aveva negato un penalty ai locali per il tocco con il braccio di Carmignani. L’ingresso in campo di Kongne infonde maggiore linfa alla manovra offensiva, mettendo in serie ambasce la retroguardia lucchese grazie alla sua rapidità.

L’esperto Besson, ex Pieve Fosciana, sale in cattedra nel finale respingendo il tentativo ravvicinato di Kongne, la gran botta di Pennucci e al 70’ quando precede in uscita bassa Ceccarelli. Passano cinque giri di orologio e il fischietto di Pontedera assegna un rigore ai Diavoli per una trattenuta ai danni di capitan Gianluca Cassettai. Si incarica della trasformazione Ceccarelli che spiazza sì Besson ma calcia fuori. Terzo penalty fallito su quattro tentativi per il team dell’alta Garfagnana. Episodio che rinvigorisce un Marginone apparso sulle gambe colpendo, invece, psicologicamente i Diavoli Neri che chiudono il match in dieci uomini per l’espulsione di Crudeli.

Domenica i “black devils” cercheranno di prendersi quei punti sfuggiti oggi in quel di Orentano: impegno esterno anche per il Marginone che sarà di scena sul terreno di gioco del Ponte a Moriano.