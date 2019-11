Sport



Due vittorie per il Volley Barga

lunedì, 25 novembre 2019, 20:09

1° divisione Volley Barga - Aglianese 3-0

(25/17 - 25/20 - 25/22)



Esordio casalingo per la formazione di 1^ divisione che la vede prevalere con un netto 3-0 sulla formazione pistoiese dell'Aglianese.



Buono il lavoro di gruppo per una vittoria meritata, anche se la coach Nobili definisce la prestazione come ... " una vittoria che non mi convince completamente, dobbiamo ancora lavorare dal punto di vista psicologico se vogliamo essere pronte per gli impegni a venire". Per la crescita di un gruppo bisogna essere sempre concentrati sulla sfida successiva cercando di migliorare i difetti riscontrati anche nella gara giocata sabato scorso. Prossimo incontro sabato 30 alle ore 19 presso il palazzetto dello sport a Borgo a Mozzano dove la formazione di Barga si scontrerà con le cugine del Valdiserchio che sicuramente venderanno cara la pelle.



Under 18 Volley Barga - Pantera 1-3

(20/25 - 16/25 - 25/22 - 24/26)



Una partita abbastanza agguerrita quella giocata dalla formazione under 18 contro le rivali del Pantera. Dopo un primo set apatico coach Dini rimescola le carte nel tentativo di non replicare il match scorso.Nonostante questo Barga non ottiene l'effetto sperato e perde i primi due set. Nel terzo set complice probabilmente un calo psicologico delle avversarie la formazione di casa porta a casa il set e questo dà alle ragazze la carica per reagire e combattere punto a punto fino a quando però la formazione del Pantera con una serie di battute efficaci vince il set. Dopo l' iniziale smarrimento di questo incontro le ragazze di coach Dini hanno avuto la forza di reagire e questo dimostra che possono sicuramente ottenere di più approcciando ogni incontro con entusiasmo e carattere.



Under 16 Volley Barga - ASD Porcari Azzurra 3-0

(25/10 - 25/13 - 25/12)



Al termine dell'incontro in palestra echeggia il coro delle ragazze di Barga che intonano all'unisono "salutate la capolista"! Infatti dopo 6 partite dall'inizio del campionato la compagine di coach Magistrelli guida saldamente la classifica a punteggio pieno con 18 punti e un solo set lasciato per strada. La gara non è mai stata in discussione e questo ha permesso alla coach di far ruotare tutta la rosa a disposizione per amalgamare ulteriormente l'intesa tra tutta le atlete.