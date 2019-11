Sport



GhiviBorgo, netta sconfitta a Savona e la classifica si complica

domenica, 17 novembre 2019, 17:25

di michele masotti

3-0

Savona: Vettorel, Fricano, Brignone, Albani (93’Curci), Ghinasssi, Tissone, Giovannini (84’David), Buratto (87’Shekiladze), Siani (86’Amabile), Disabato e D’Ambrosio (70’Mehic) A disposizione: Guadagnin, Giglio, Dinane e Deri Allenatore: Luciano De Paola

GhiviBorgo: Signorini, Borgia, Dell’Orfanello, Benedetti, Brusacà, Subbicini (57’Francescangeli), Fomov (84’Viti), Aprile (84’Broccoli), Lucatti, Papi e Solinas (62’Nottoli) A disposizione: Lupi, Marin, Simoni, Aldrovandi e Canessa Allenatore: Pacifico Fanani

Arbitro: Petrov di Roma (Assistenti Carbone di Aosta e Tuccillo di Pinerolo)

Marcatori: 21’Giovannini, 67’Siani e 82’Buratto

Note: Ammoniti Albani, Fricano e Papi

Sul sintetico di Vado Ligure, campo scelto dagli striscioni alla luce della prolungata indisponibilità del “Bagicalupo” di Savona, il GhivizzanoBorgo incappa nel secondo passo falso di fila finendo, per la prima volta in stagione, dentro la scomoda zona play-out. Il 3-0 subito per mano dal Savona, formazione sì alle prese con dei problemi di carattere societario ma dotato di una rosa di alto livello, punisce troppo pesantemente i “colchoneros” della Media Valle rimasti in partita sino al raddoppio di Siani scaturito da una disattenzione in fase difensiva. I ragazzi di Fanani, dal canto loro, possono recriminare per non aver sfruttato a dovere le chance create in questa domenica.

Un problema nel riscaldamento pre partita costringe alla resa anticipata l’argentino Marin, sostituito davanti alla difesa da Aprile. In attacco confermato il tandem Lucatti-Solinas. I liguri, privi di bomber Tripoli, schierano a centrocampo Buratto e il baby Albani al centro, nella passata estate, di una fuga dopo pochi giorni dalla preparazione della Lucchese. A supporto di Siani mister De Paola, ex mediano di rottura nella Serie A degli anni 90’ con le maglie di Brescia, Lazio e Atalanta, piazza Disabato. La prima iniziativa è di marca ospite con il traversone di Fomov che non viene spinto in rete da Solinas. Al 22’ il primo errore difensivo del pomeriggio biancorosso permette a Giovannini di superare l’incolpevole Signorini. Sfortunato il Ghivizzano quando al 37’ Benedetti, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, centra la traversa. Il successivo tentativo di Lucatti viene salvato sulla linea da Fricano, con capitan Borgia e compagni che protestano all’indirizzo di Petrov per un presunto tocco il braccio.

Nella ripresa corre il minuto numero sessantasette quando Siani, recuperata palla dopo uno sbaglio in fase impostazione da parte della retroguardia del GhiviBorgo, scocca un magico sinistro che termina la sua corsa all’incrocio dei pali. Sotto di due reti, Fanani si gioca la carta Nottoli per infondere più imprevedibilità alla sua prima linea offensiva. Al 82’ Lucatti cestina malamente un pregevole assist di Borgia. Sul capovolgimento di fronte il Savona, quest’oggi vestito di giallo, chiude i conti grazie al contropiede finalizzato dall’ex Lucchese Buratto.

Domenica prossima al “Delle Terme” la squadra di Pacifico Fanani proverà a ritrovare il successo, assente da diverse settimane, nel derby contro il Seravezza dell’ex Vangioni.