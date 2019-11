Sport



GhiviBorgo, nulla da fare contro il Prato

domenica, 10 novembre 2019, 17:46

di michele masotti

1-3

GhivizzanoBorgo: Signorini, Borgia, Dell’Orfanello (86’Broccoli), Aprile (73’Nottoli), Subbicini, Benedetti, Fomov (84’Simoni), Papi, Lucatti, Marin e Solinas (81’Aldrovandi) A disposizione: Marino, Francescangeli, Viti, Pietrazzini e Canessa Allenatore: Pacifico Fanani

Prato: Bagheria, Gentili, Tomi (75’Mariani), Gargiulo, Giampà, Diana, Regoli, Carli (75’Bassano), Fofana (85’Fanucchi), Surraco (85’Cellini) e Diarrassouba (58’Kouassi) A disposizione: Piretro, Maggini, Sciannamè e Casati Allenatore: Vincenzo Esposito

Arbitro: Rinaldi di Bassano del grappa (Assistenti Renzullo di Torre del Greco e Spagnolo di Reggio Emilia)

Marcatori: 20’ Giampà, 30’ Fofana, 75’Surraco e 93’Marin

Troppo forte il Prato dalle grandi firme per il GhiviBorgo che incassa la seconda sconfitta interna del suo campionato. La corazzata biancoazzurra, reduce da due k.o. di fila, si impone con autorità al “Delle Terme” balzando in testa alla graduatoria a quota 19 punti assieme a Casale, Sanremese e Caronnese. I “colchoneros” della Mediavalle, costretti a fare a meno dello squalificato Brusacà, restano a metà classifica con tre punti di vantaggio sulla zona play-out. I lanieri, dal canto loro, possono disporre di giocatori del calibro di Fofana, Surraco, Tomi e Gentili, avendo anche il lusso di far partire dalla panchina Fanucchi, Cellini e Kouassi. Se Esposito riuscirà a trovare quella continuità sino a qui mancata, ben quattro sconfitte al passivo, difficilmente il Prato potrà mancare la promozione in C.

Per sostituire Brusacà, Fanani vara una difesa a quattro, infoltendo la mediana con l’ingresso dal primo minuto di Papi. Il Prato, privo dell’ex Ghini, ritrova dopo tre turni capitan Tomi, affianca l’uruguaiano Surraco al totem Fofana con Diarrasouba preferito a Kouassi. Titolare l’altro ex di turno Diana. Al 20’ ospite che sbloccano il punteggio con Giampà, il più lesto di tutti a correggere in rete una corta respinta di Signorini. GhiviBorgo che reclama per una presunta posizione di fuorigioco all’alba dell’azione.

Dieci minuti più tardi i lanieri piazzano il secondo colpo con la pregevole giocata di Fofana. Il veemente inizio di ripresa dei locali, apparsi timorosi in avvio di contesa, vede come protagonisti Marin e Solinas che, da buona posizione, sparano sopra la traversa. A quindici minuti dal termine una bella ripartenza di marca ospite permette a Surraco di calare il tris chiudendo virtualmente la partita. La consueta girandola di sostituzione, da segnalare tra le fila dei locali il debutto di Simoni mentre dall’altra parte si rivede Bassano, terzo ex GhiviBorgo, viene spezzata al 93’ dalla rete della bandiera siglata da Marin.

Domenica prossima il Ghivizzano sarà atteso dal trasferta del “Bagicalupo” di Savona al cospetto di un’avversaria alle prese con alcuni problemi di natura societaria.