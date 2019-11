Sport



GhiviBorgo sconfitto dal Seravezza al “Delle Terme”

domenica, 24 novembre 2019, 17:25

di michele masotti

1-3

GhivizzanoBorgo: Signorini, Borgia, Dell’Orfanello, Aprile, Subbicini, Brusacà (71’Canali), Fomov (81’Viti), Papi (86’Broccoli), Lucatti, Nottoli e Marin (66’Solinas) A disposizione: Marino, Francescangeli, Simoni, Aldrovandi e Canessa Allenatore: Pacifico Fanani

Seravezza: Mazzini, Andrei, Moussafi, Granaiola (71’Lucaccini), Maccabruni, Giordani, Bedini (71’Bongiorni), Bortoletti, Frugoli, Luigi Grassi e Podestà A disposizione: Petroni, Fall, Nelli, Garofalo, Marinai e Djbril Allenatore: Walter Vangioni

Arbitro: Stefano Grassi di Forlì (Aletta di Avellino e Balbo di Caserta)

Marcatori: 44’ e 72’ su rigore Luigi Grassi, 64’Frugoli e 83’Lucatti

Sorride al Seravezza di Walter Vangioni, uno degli ex di giornata assieme a Petroni, Maccabruni, Giordani e Frugoli, il derby del “Delle Terme” che lascia il GhiviBorgo in zona play-out. Prosegue il momento difficile dei “colchoneros” della Media Valle che, dopo aver ottenuto 10 punti nelle prime quattro giornate, ne ha totalizzati cinque nelle restanti nove. Risale a centroclassifica, invece, la formazione versiliese trascinata dall’eterno Luigi Grassi, autore di una doppietta di pregevole fattura. Per cercare di invertire questo trend negativo, molto probabilmente i dirigenti del Ghivizzano torneranno sul mercato, con il direttore sportivo Luca Pacitto già al lavoro per individuare quei rinforzi necessari.

Senza l’indisponibile Benedetti, Fanani mantiene la difesa a quattro, rinforza la mediana con Papi e concede una maglia dal primo minuto a Nottoli alle spalle di bomber Lucatti. Vangioni, dal canto suo, ritrova a disposizione Grassi, unico suggeritore alle spalle di Frugoli. Per il resto la formazione è la stessa che domenica scorsa affrontò la Lucchese. Al 23’ Signorini vola a deviare laterale una bella punizione dello specialista Grassi. Su un terreno pesante, la partita si dipana essenzialmente a centrocampo con sporadiche fiammate da una parte e dall’altra. Al minuto numero trentasette a Lucatti non riesce un comodo tap-in al termine di un’azione personale del positivo Nottoli. Quando tutto lascia presagire che le due formazioni vada al riposo sul punteggio a reti bianche, un calcio di punizione del solito Grassi porta in vantaggio il Seravezza.

Rabbioso l’avvio del secondo tempo dei locali, vicini al pareggio al 48’ con una gran conclusione di Nottoli che scheggia la traversa. Al minuto numero sessantadue Giordani salva sulla linea un tiro ravvicinato di Papi. Gli ospiti resistono con ordine alla pressione di marca biancorossa per poi colpire con Diego Frugoli al 64’. Sotto di due reti, Fanani si gioca il tutto per tutto inserendo Solinas, Canali, Broccoli e Viti. Cambi che non modificano il copione della partita che si chiude virtualmente al 72’ quando Grassi trasforma un penalty accordato dall’omonimo Grassi, di nome Stefano. Settimo gol in campionato per l’ex fantasista di Castelnuovo e Lucchese. In zona cesarini Lucatti trova la rete, la decima del suo campionato, che rende meno pesante il passivo del GhiviBorgo

Nel prossimo turno, l’ultimo prima delle riapertura del mercato, i biancorossi saranno di scena sul campo della matricola Fossano. Super derby, invece, per il Seravezza che ospiterà al “Buon Riposo” il Real Forte Querceta.