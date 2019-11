Sport



Giornata da dimenticare per il Castelnuovo: il Tau Calcio fa il colpaccio al Nardini

domenica, 10 novembre 2019, 16:51

di simone pierotti

0-2

CASTELNUOVO: Leon, Degl’Innocenti (14’ s.t. Ricci), Inglese, Lavorini, Pieroni, Giusti, Galletti (29’ s.t. Jatta), Biagioni, Casci (19’ s.t. Nelli), El Hadoui (14’ s.t. Castro), Ghafouri (28’ s.t. Bosi) A disp.: Pili, Turri, Dini, Bastos All.: Cardella

TAU CALCIO: Citti, Battistoni, Signorini, Gialdini (24’ s.t. Michelotti), Santeramo (37’ s.t. Del Sorbo), Riccomini, Antoni, Matteoni (46’ s.t. Magini G), Rossi, Chianese, Benedetti (26’ s.t. Mengali) A disp.: Donati, Pratesi, Lucchesi, Maccagnola, Magini L All.: Cristian

Arbitro: Leonardo Falleni di Livorno

Marcatori: 12’ p.t. e 7’ s.t. Benedetti

Note: al 39’ s.t. espulso Ricci. Ammoniti Biagioni, Lavorini, Ghafouri, Gialdini, Inglese, Pieroni, Matteoni, Nelli, Giusti

Pesante sconfitta per il Castelnuovo tra le mura amiche contro un solido Tau Calcio, che ha controllato il match senza grandi problemi. Pesante se non sul piano del risultato, su quello del gioco e del morale, con i gialloblu che hanno costruito poco e concretizzato anche meno. Giornata da dimenticare, condizionata forse anche dalla pesantezza del campo di gioco ma, rispetto a recenti prove confortanti, il Castelnuovo ha compiuto passi indietro. Bisogna tuttavia fare i conti anche con l’avversario di turno, un Tau Calcio che ha dimostrato il proprio valore e saprà farsi valere in questo campionato.

L’iniziale fase di studio viene interrotta all’11’ quando dalla destra Rossi cerca il cross che diventa un tiro insidioso ma esce a lato. Passa solamente un minuto e il Tau Calcio passa in vantaggio: in mezzo all’area Giusti non riesce a rinviare, ne approfitta Benedetti ch raccoglie il pallone e si invola, all’altezza del dischetto fulmina Leon con un chirurgico tiro all’incrocio dei pali. Al 15’ si fa vivo il Castelnuovo con un colpo di testa di Galletti a lato. Al 32’ ancora Galletti da fuori area trova un tiro cross che scavalca Citti ma si stampa sulla traversa. Al 38’ occasione per Casci, tiro dal limite che il portiere devia in angolo. Al 39’ contropiede del Tau Calcio con Chianese, cross sul secondo palo per la testa di Rossi che appoggia su Leon. Il secondo tempo si apre con una nuova doccia fredda per i gialloblu che subiscono il secondo gol al 7’: discesa di Battistoni sulla sinistra e palla nel mezzo, taglio di Benedetti che anticipa la difesa sul primo palo e supera Leon. Al 18’ Rossi si ritrova libero in buona posizione ma calcia debolmente a lato. Mister Cardella prova a dare la scossa inserendo forze fresche in campo ma non ottiene benefici. La reazione del Castelnuovo è sterile e non porta ad azioni degne di nota. Per il primo brivido bisogna attendere il 39’ quando Ricci entra in maniera scomposta su un avversario e viene espulso dal direttore di gara, Castelnuovo in dieci uomini. Da segnalare un’occasione per Chianese a tempo scaduto, con il pallone a lato.