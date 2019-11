Sport



Gol e spettacolo nel derby garfagnino di Prima Categoria: alla fine sorridono i Diavoli Neri

domenica, 10 novembre 2019, 19:38

di michele masotti

3-2

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Capitani, Pennucci (85’Tonelli), Amidei (67’Lorenzo Micchi), Granai, Gianluca Cassettai, Orsetti, Monaco, Ceccarelli, Crudeli e Morelli (73’Kogne) A disposizione: Vanni, Fontanini, Biagiotti, Ivano Orsi e Fabbri Allenatore: Alessandro Cassettai

Molazzana: Bolognesi, Tortelli, Matteo Bertoncini (51’Giannotti), Tognocchi, Angelini (85’Ricci), Sarti (62’Balsotti), Abrami, Mattia Bertoncini, Bresciani (67’Matteo Micchi), Gheri (75’Tamagnini) e Manfredi A disposizione: Guidi, Lenzi, Orsetti e Togneri Allenatore: Daniele Compagnone

Arbitro: Di Legge di Pisa

Marcatori: 21’Ceccarelli, 26’Pennucci, 40’Mattia Bertoncini, 69’Crudeli e 94’Tamagnini

Note: Al 12’ Morelli ha sbagliato un calcio di rigore. Ammoniti Pennucci, Capitani, Angelini e Matteo Bertoncini

Il derby garfagnino tra Diavoli Neri Gorfigliano e Molazzana prometteva, alla vigilia, di regalare tante emozioni e così è stato. Al triplice fischio finale ad esultare sono i padroni di casa, al primo successo interno, che si impongono 3-2 dinnanzi a degli amaranto che, privi di Secci e Santoni, hanno dimostrato di non meritare l’attuale posizione in classifica.

Grossa chance in avvio per i Diavoli: sulla pennellata di Pennucci il colpo di testa di Crudeli viene cancellato dalla splendida parata di Bolognesi, che si ripete al 11’ su Ceccarelli. Un minuto più tardi Morelli spedisce sul palo un penalty comandato per un fallo su Orsetti. L’attaccante massese non perdona più tardi la difesa ospite superando l’incolpevole estremo difensore con un tocco sotto dopo aver ricevuto palla da Orsetti. Al minuto numero ventisei i ragazzi di Alessandro Cassettai trovano il raddoppio con una splendida conclusione dalla distanza di Pennucci. Il Molazzana, dal canto suo, non demorde e accorcia le distanze con un tiro dal limite dell’area di Mattia Bertoncini.

Nella ripresa il match è combattuto con tanti capovolgimenti di fronte che esaltano i riflessi di Carvajal, bravo sui tentativi di Gheri e Manfredi, e di Bolognesi, protagonista sui soliti Ceccarelli e Morelli. Al 69’, dopo la consueta girandola di cambi, Crudeli va a segno riprendendo una ribattuta di Bolognesi sulla precedente conclusione di Ceccarelli. Sotto di due reti, gli ospiti continuano a premere con Giannotti che chiama nuovamente ad una bella parata Carvajal. Il punto del definitivo 3-2 giunge in pieno recupero e viene confezionato dai subentrati Balsotti e Tamagnini. L’ex Filecchio e Castelnuovo dipinge il cross che il centravanti classe 1991 indirizza in rete di testa.

Mercoledì 12 novembre il team dell’alta Garfagnana disputerà, calcio d’inizio alle 14:30, il recupero casalingo contro il Marginone. Il Molazzana, invece, domenica prossima riceverà tra le mura amiche la visita del Serricciolo.