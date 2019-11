Sport



Gp Apuane, Jamali argento al “Palio Fiorentino”

lunedì, 18 novembre 2019, 13:20

Week-end intenso per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. Sabato 16 novembre, a Castelvecchio Pascoli, al “Biathlon del Pascoli”, vittoria della coppia Daniele Balducci – Marco Mazzei, bronzo assoluto per Diego Benassi – Abdou Yamego, oro di categoria per Fabio Fanucchi – Lorenzo Checcacci, Luciano Adami – Arturo Sargenti e buone prestazioni per Gabriele Moriconi – Omar Nije, Marino Palandri – Marco Mattei, Francesco Tonelli – Roberto Cardosi, Giuseppe Puppa – Maurizio Da Prato. Domenica 17 novembre, a Sesto Fiorentino, al “Palio Fiorentino”, ottimo argento assoluto per Jilali Jamali, bronzo di categoria per Andrea Innocenti e buone prove per Daniele Sandroni, Riccardo Durano e Paola Lazzini; a Torino, alla “Dieci che vale”, quinto posto assoluto per Alessandro Patrucco e buona prestazione per Davide Lupo; a Pistoia, alla “Corri Buggiano”, vittoria assoluta per Daniele D’Andrea; a Orbetello, alla “Corri nella riserva”, bronzo assoluto per Roberto Ria; a Riparbella, alla “Ripa Running”, argento di categoria per Lorenzo Checcacci.