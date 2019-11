Sport



Gp Apuane, Tiongik ottimo a Roma alla “Corsa dei Santi”

lunedì, 4 novembre 2019, 10:36

Weekend di Ognissanti ricco di prestazioni per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. Venerdì 1 novembre, a Campiglia Marittima, vittorie assolute per Roberto Ria ed Erica Togneri e buona prova per Mimmo Marino; a Levanto, alla “Stralevanto”, buone prove per Giuseppe Simone, Flavio Lazzini ed Enzo Russo; a Reggello, alla “Corsa dell’Olio”, vittoria assoluta per Jilali Jamali; a Torino, alla “Apple Run”, oro di categoria per Paolo Turroni (8 assoluto) e argento di categoria per Paola Lazzini (31 assoluta); a Roma, alla “Corsa dei Santi”, argento assoluto per Paul Tiongik e buone prove per Francesca Tesconi e Leonardo Cialini. Domenica 3 Novembre, esordio con doppietta apuana sul cross a Ferrara, con oro assoluto a Giorgio Scialabba e argento assoluto per Rocco Pezzuto; a Campi Bisenzio, alla “30 ‘n piana”, oro di categoria per Nicola Matteucci e buone prove per Ludmillo Dal Lago e Federico Giannini; a Pontassieve, alla “Maratonina di Pontassieve”, argento assoluto per Daniele Sandroni; ad Agliana, alla “Maratonina de’ 6 Ponti”, oro assoluto per Jilali Jamali e buone prestazioni per Daniele D’Andrea, Nicola Dazzi e Federico Pieri; a Volterra, alla “Volterra – San Gimignano”, bel sesto posto assoluto per Riccardo Durano; a Ravenna, al “Trail di Brisighella”, bronzo assoluto per Alberto Cappello.