Sport



Grande prova di forza per Jamali nella corsa delle Castagne a Fivizzano

martedì, 26 novembre 2019, 14:31

di mario ceccarelli

Si è svolta la ventisettesima tappa del '33° trofeo Corrilunigiana Memorial Franco Codeluppi', disputata lungo il percorso della '30° corsa delle castagne' di Fivizzano.

Dopo nove mesi di battaglie per aggiudicarsi, le prime posizioni di categoria, a Fivizzano si è così chiuso il 33° Corrilunigiana Memorial Franco Codeluppi, dopo il rinvio per condizioni meteo avverse di domenica 17 novembre.

Maurizio Cardellini e tutto il suo staff hanno messo a segno una grande manifestazione per il bellissimo traguardo dei 30 anni di organizzazione.

A Fivizzano sono arrivati circa 150 atleti nelle varie categorie con atleti di alto livello, vista l'importanza della manifestazione.

Ore 9:15 partenza delle gare giovanili dove circa 40 baby hanno dato vita ad una battaglia per gli ultimi punti da poter aggiungere alla classifica finale, ore a 9:45, con uno spiraglio di sole, partiva la gara assoluta, come detto tantissimi nomi di prestigio del podismo locale e nazionale.

Gara tattica nel primo giro, dove vedeva il portacolori della Pro Avis Castelnuovo Magra Gabriele Benedetti scandire il ritmo, seguito dall'uomo dello Spezia Marathon dlf Lino Zano, dal leone Stefano Ricci, in compagnia del compagno Andrea Alberti, Davide Pruno, Stefano Ofretti, Mohamed Rity, Lorenzo Trentacosti e per chiudere questo drappello un certo Jamali Jilali, che rimaneva nelle retrovie fino alla salita dove innescava il turbocompressore, in poche folate balzava poi al comando della gara in tutta scioltezza, quando c'è in gara questo fortissimo atleta si vede sempre una corsa di alto livello, falcata potente e una progressione micidiale per il portacolori del Gp Parco Alpi Apuane.

Arrivo in solitaria per Jamali con un buonissimo 42'01", a 49" secondi Rity Mohamed della Delta spedizioni, poi il ragazzo che non si sente mai ma si vede sempre all'arrivo Gabriele Benedetti 43'43", a seguire il leone Stefano Ricci 43'55" che anche lui come il Benedetti ama moltissimo questa gara, Lino Zano 44'00", Andrea Alberti 45'09", Stefano Ofretti 45'29" per i Gas runners, Davide Pruno 45'42" per Atletica Favaro, Lorenzo Trentacosti 46'30" per Asd Alta Toscana, Saverio Crocetti 46'34" per Asd Pro Avis che con questa gara ha sempre un feeling particolare ma questa volta a Fivizzano sono arrivati atleti di primordine. Nelle prime nove posizioni quindi quattro atleti della scuderia del coach Roberto Vitaloni sempre presente per dispensare tattica e consigli.

Nel gentil sesso sugli scudi invece, per l'atletica Castello, Elena Bertolotti 51'24" che anch'essa ama questa gara, infatti il suo nome è già scritto diverse volte nell'albo d'oro, per lei arrivo in solitaria all'arco gonfiabile, dietro Susanna Neri 55'11" (Nuova atletica Lastra), Giada Brizzi 57'03" (Spezia Marathon dlf), Monica Arcangeli 57'42" (Asd Pro Avis), Cristina De Rocco 57'45" (Asd Pro Avis), Deborah Bonati 59'48" (Asd Golfo dei Poeti), un grande rientro poi per Sara Chiocca 01:01:05 (Asd Golfo dei Poeti), Elisa Cosini 01:03:40 (Spezia Marathon).

Una menzione particolare per un altro portacolori del Gp parco Alpi Apuane che torna alla vittoria dopo diversi mesi di infortuni e problemi fisici Luciano Bianchi (Parco Alpi Apuane).

Nelle categorie giovanili: in cat. "A" 1° Mattia Fasulo (Pol. Pontremolese), 2° Andrea Bignami (Stracarrara), 3° Marco Mosti (Afaph); in cat. "B1" 1° Leonardo Migliozzi (Atl. Spezia), 2° Leonardo Marchetti (Massa Run), 3° Jacopo Pellegrini (Pol. Pontremolese); in cat. "B2" 1° Simone Ferdani (Pol. Pontremolese), 2° Leonardo Cardellini (Asd Castello di Montechiaro); in cat. "M" 1^ Luna Sabatelli (Spezia Triathlon), 2^ Ilaria Magnani (Pol. Pontremolese), 3^ Martina Rosi (Pol. Pontremolese); in cat. "N1" 1^ Stella Pastina (Massa Run), 2^ Asia Ridolfi (Afaph), 3^ Linda Della Bona (Afaph).



Chiusi i giochi delle varie categorie, ora appuntamento a tutti per sabato 7 dicembre alle ore 18 presso la sala "Tobagi" di Aulla, dove Enzo e Massimo aspettano atleti e simpatizzanti per onorare i vincitori delle categorie, i sette campionissimi vincitori del memorial Franco Codeluppi (coloro che hanno disputato tutte e 27 le gare in calendario) e svelarci il calendario del 34° Corrilunigiana Memorial Franco Codeluppi della stagione 2020, poi trasferimento presso il Demy Hotel alle 20:30 per la cena del podista e per gli auguri Natalizi.

Ricordiamo infine che domenica 1 dicembre sul lungomare di La Spezia, Massimiliano Ercolini, tutto lo staff dello Spezia Marathon dlf e tutti i volontari, aspettano gli atleti del corrilunigiana per la "6^ edizione della Run for Children", una corsa per beneficenza, dove l' intero incasso della manifestazione sarà donato al reparto pediatria dell'ospedale Sant'Andrea e vedrà impegnati sia atleti competitivi ma soprattutto bambini e intere famiglie per una semplice passeggiata ma per un giusta causa.