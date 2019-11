Sport



Il Castelnuovo a caccia del primo successo interno contro il Perignano

sabato, 23 novembre 2019, 12:21

di simone pierotti

Dopo la bella prestazione di Montecatini, il Castelnuovo cerca continuità di fronte al pubblico amico: domani, domenica 24 novembre, al Nardini ospita il Fratres Perignano, vera e propria matricola terribile del campionato. La squadra di mister Fabrizio Ticciati, dopo aver vinto il campionato di Promozione, è partita forte anche in Eccellenza. Il ruolino di marcia della formazione pisana finora è stato impeccabile: 20 punti e secondo posto in classifica, grazie a 5 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta. In particolare fa impressione il percorso ottenuto in trasferta, dove il Perignano ha colto 13 punti (4 vittorie). Dato che le statistiche sono fatte per essere aggiornate, chissà che la cabala non riservi una bella sorpresa al Castelnuovo che, invece, cerca ancora il primo successo tra le mura amiche.

I gialloblu di mister Alfredo Cardella si stanno allenando con costanza ed impegno, nonostante le grosse difficoltà determinate da una stagione meteorologicamente parlando funesta. Formazione pressochè al completo, con il rientro dalla squalifica di Michael Ricci.

Di contro un Perignano che ha allestito una rosa di livello, con vecchie conoscenze dei gialloblu, come il centrocampista Gamba e l’attaccante Luca Remedi. C’è anche l’ex di turno, Gianmarco Genovali, poche apparizioni con il Castelnuovo tre anni fa e una stagione da protagonista con i pisani lo scorso anno. Occhio al trio d’attacco composto dai forti Kouko, Igbineweka (doppietta contro il Castelfiorentino nell’ultimo turno) e Kavtaratze.

Il d.s. Simone Vanni suona la carica: “La squadra si è allenata bene tutta la settimana. Al di là degli alti e bassi di risultati, la squadra è costantemente in crescita e sta dimostrando di giocarsela contro qualsiasi avversario. Domani scenderemo in campo ovviamente per fare risultato, sarà una battaglia, alla luce della forza degli avversari e di un terreno di gioco reso pesante dalle piogge incessanti delle ultime settimane. Siamo fiduciosi, faremo bene”.