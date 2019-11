Sport



Il Castelnuovo fa visita al Camaiore: obiettivo ripartire subito

sabato, 2 novembre 2019, 12:35

di simone pierotti

Appena il tempo di assorbire la dolorosa sconfitta di domenica scorsa contro la Virtus Viareggio e il Castelnuovo si è ributtato sul campo per preparare al meglio l’impegnativa trasferta di domani, domenica 3 novembre. I gialloblu saranno impegnati sul campo di Camaiore, inizio gara ore 14:30. Appuntamento quasi proibitivo contro una delle compagini più forti del girone, non a caso ancora imbattuta. Fino a qua, per il Camaiore di mister Raffaele Moriani, diversi pareggi ma anche vittorie di alto spessore come quella sul campo del Castelfiorentino e quella di sette giorni fa contro la Cuoiopelli, un netto 4-1 firmato dalla doppietta di bomber Pegollo e dalle reti di Viola e Mancini. Non sarà pertanto facile per il Castelnuovo ripartire subito, ma questo lo sanno bene i ragazzi di mister Cardella che, superato lo shock del pessimo secondo tempo di domenica scorsa, si sono allenati nel migliore dei modi nel corso della settimana, giorni festivi compresi. La squadra si presenta praticamente al completo e scenderà in campo per fare punti, senza calcoli di sorta, come ha dimostrato contro la Massese.

Di fronte un Camaiore forte, non c’è bisogno di presentazioni per un team costruito con elementi di esperienza come l’ex Ceciarini, Fiale, D’Antongiovanni, gli attaccanti Mancini e Pegollo, bomber da categoria superiore. Ci sono giù due precedenti stagionali tra le squadre, quelli di Coppa Italia, con la vittoria 4-1 dei blu amaranto in casa e il pareggio a reti bianche al Nardini nel ritorno.

Il direttore sportivo Simone Vanni, che ieri ha compiuto gli anni, chiede … un regalo alla squadra: “Inutile sottolineare la difficoltà di questa trasferta, io posso dire che la squadra ha reagito al brutto secondo tempo di domenica scorsa, si è allenata bene in questi giorni e andrà a Camaiore per fare punti, noi dobbiamo cercare punti contro tutti gli avversari. Siamo una squadra giovane e dobbiamo ancora crescere ma i segnali ci sono e sono costanti. Abbiamo dimostrato che possiamo reggere il confronto con tutti gli avversari”.