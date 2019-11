Sport



Il Cefa stende Pistoia e vola

lunedì, 11 novembre 2019, 12:53

CEFA CASTELNUOVO- BASKET TEAM 87 PISTOIA 67-52

(21-18;37-30; 47-45)

CEFA: Galletti ne, Suffredini 5, A. Angelini 17, Pozzi 3, S. Angelini 28, Biagioni, Lana, Ferrando, Tosoni, Masini 9, Grandini, Bertucci 5. All. Romani

PISTOIA: Leporatti 9, Niccolai 12, Cherchi 10, Gorgeri, Giannini, Ieri 5, Faye, Argentieri 7, Morelli 2, Capecchi 7. All. Abbri

Il Cefa Basket Castelnuovo centra la terza vittoria consecutiva, la quarta in cinque gare, superando 67-52 il Team 87 Pistoia e vola nei piani alti della classifica. Non tragga in inganno il punteggio finale perchè i garfagnini hanno dovuto sudare fino all'ultimo per portare a casa i due punti contro i coriacei avversari. Contro Pistoia, il Cefa sembra in grado di poter allungare sin dai primi minuti, ma gli esperti ospiti riescono a rimanere in contatto non permettendo l’innalzamento dei ritmi. Le rotazioni e gli adeguamenti tattici non cambiano il leit motiv dell'incontro fino a che 7 punti consecutivi di Masini, bravo a sfruttare situazioni di campo aperto sembrano girare la partita che vede il Cefa andare negli spogliatoi sul 37-30. La ripresa si apre male per i garfagnini, incapaci di alzare i giri del proprio motore e così Pistoia torna sotto sospinta da Argentieri e Niccolai. A cavallo tra il terzo e l'ultimo quarto la musica cambia completamente, con la difesa giallonera che torna protagonista e con un Simone Angelini che piazza 16 punti consecutivi punendo la difesa ospite da tutte le posizioni. Pistoia prova nuovamente la carta della zona ma ormai i ragazzi di Romani si sono scatenati e se in difesa sono bravi a tirare giù la saracinesca lasciando gli ospiti a soli 7 punti nel quarto finale, in attacco la circolazione di palla e le collaborazioni sono molto più fluide col risultato di costruire sempre buoni tiri. Finisce con il Cefa che oltre a festeggiare la vittoria vede l'esordio in campo degli under 16 Grandini e Tosoni.



«Sapevamo quali difficoltà avremmo incontrato con una squadra esperta e grossa fisicamente – dice coach Romani – era la prima volta che partivamo col favore del pronostico e stiamo stati bravi a gestire la partita anche se solo nell’ultimo quarto abbiamo allontanato il pericolo di una beffa finale. Stiamo facendo bene e la classifica sta premiando il nostro lavoro oltre ogni aspettativa iniziale. Ma non dimentichiamo che il nostro obiettivo è la salvezza e che non avendo il talento e la profondità di roster di gran parte delle nostre avversarie o giochiamo sempre alla morte o le nostre chances di vittoria sono bassissime».