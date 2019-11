Sport



Il maltempo costringe al rinvio Diavoli Neri-Marginone

domenica, 3 novembre 2019, 16:19

di michele masotti

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Piagentini, Capitani, Pennucci, Granai, Gianluca Cassettai, Orsetti, Monaco, Ceccarelli, Crudeli e Morelli A disposizione: Vanni, Amidei Micchi, Kogne, Tonelli, Fontanini, Biagiotti, Orsi e Fabbri Allenatore: Alessandro Cassettai

Marginone: Valori, Lencioni, Pinochi, Giusfredi, Paoli, Rotunno, Pistoresi, Rinaldi, Picchi, Del Carlo e Sarti A disposizione: Besson, Frateschi, Ricci, Lici, Antoni, Carmignani, Menchini, Spatola e Paganelli Allenatore: Stefano Rinaldi

Arbitro: Giusti di Livorno

La forte pioggia che si sta abbattendo da questa mattina sulla Garfagnana ha impedito lo svolgimento di Diavoli Neri Gorfigliano-Marginone, partita valida per l’ottavo giornata del campionato di Prima Categoria. Il sopralluogo del direttore di gara con i due capitani ha fatto prendere a Giusti la decisione di non iniziare le ostilità. Le società stanno ragionando su quale data scegliere per disputare il recupero. Tra le papabili l’opzione ad ora favorita è quella di mercoledì 13 novembre.

Match in terra garfagnina che metteva in palio punti importanti: ai Diavoli servivano per togliere lo zero alla voce dei successi interni mentre la compagine lucchese aveva l’ambizione di mantenere la quinta piazza, l’ultima utile per accedere ai play-off. Per dovere di cronaca, Alessandro Cassettai avrebbe schierato i suoi con 4-3-3 dove Orsetti e Morelli sarebbero stati i suggeritori di Ceccarelli.

Domenica prossima i Diavoli saranno impegnati nel derby garfagnino tra le mura amiche contro il Molazzana mentre il Marginone ospiterà la matricola Meridien Larciano, una delle rivelazioni di questo primo scorcio di campionato.