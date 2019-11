Sport



Il Meridien Larciano viola il terreno di gioco dei Diavoli Neri

domenica, 24 novembre 2019, 22:27

di michele masotti

0-3

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Kogne, Pennucci, Piagentini, Tonelli, Granai (85’Micchi), Gianluca Cassettai, Biagiotti (70’Amidei), Monaco, Ceccarelli, Crudeli e Morelli A disposizione: Vanni, Fontanini e Ivano Orsi Allenatore: Fontanini

Meridien Larciano: Fiaschi, Morelli (79’Civitelli), Fresta (78’Gaudiano), Piscitelli (85’Natali), Calistri, Carfagna, Mercugliano (55’Borri), Ikechukwu, Degl’Innocenti, Giovannelli e Di Biase (56’Citera) A disposizione: Lupicchi, Maccioni, Tolaini e Treppiedi Allenatore: Riccardo Panati

Arbitro: Guiducci di Empoli

Marcatori: 40’ Calistri, 63’ Citera e 65’ Degl’Innocenti.

Note: Ammoniti Piscitelli, Biagiotti, Monaco e Morelli

Prosegue il momento difficile dei Diavoli Neri Gorfigliano sconfitti in maniera ingenerosa, per quanto visto in campo, dalla terribile matricola Meridien Larciano, quinta forza del torneo e da stasera distante solo tre lunghezze dal tandem di testa Capezzano-Serricciolo. I locali, anche oggi alle prese con diverse assenze, mantengono un punto di vantaggio sulla zona play-out.

I pistoiesi sbloccano il risultato nei minuti finali della prima frazione. Corre il 40’ quando l’ex Lucchese Calistri devia in rete di testa la punizione laterale ben calciata da Mercugliano. Nella ripresa, con i ragazzi di Alessandro Cassettai, squalificato e quindi sostituito in panchina dal vice Fontanini, danno vita ad un assalto rabbioso lasciando spazi alle ripartenze della formazione di Panati. In una di queste Citera, entrato in campo da una manciata di minuti, trafigge l’incolpevole Carvajal. Passano centoventi secondi e sempre su un contropiede il Meridien scrive la parola fine sul match: ad andare in rete questa volta è Degl’Innocenti. Padroni di casa che hanno dovuto un caro pedaggio alla buona sorte con i due legni, un palo e traversa, colpiti.

Domenica prossima i “black devils” saranno ospiti del Ponte a Moriano in una sfida che mette in palio punti pesanti.