Il Pieve Fosciana fa valere la legge del “Guido Angelini”: Quarrata al tappeto

domenica, 10 novembre 2019, 18:49

di michele masotti

2-0

Pieve Fosciana: Regoli, Angelini, Bacci, Biagioni, Umberto Barsanti, Pieri, Alfredini (75’Piacentini), Parmigiani, Triti, Babboni e Odoardo Giusti (55’Lucchesi) A disposizione: Casci, Touray, Gioele Giusti, Barsotti, Luca Barsanti, Motroni e Sanchez Allenatore: Stefano Fracassi

Quarrata: Bacciosi, Barontini (22’Mangoni), Fabozzi, Raimondo, Corsini, Piana, Cortonesi, Nania, Stasi, Andrea Bonfanti e Benedetto (80’De Gori) A disposizione: Bracali, Capecchi, Alessandro Bonfanti, Fuschetto, Ennouiti, Tito e Nappini Allenatore: Federico Montagnolo

Arbitro: Pasquale di Pisa (Assistenti La Veneziana di Viareggio e Cheli di Pisa)

Marcatori: 60’Umberto Barsanti e 85’ Piacentini

Note: Ammoniti Piana, Benedetto, Odoardo Giusti, Raimondo, Alfredini, Triti, Biagioni

Sulle ali dell’entusiasmo del blitz di Sesto Fiorentino, il Pieve Fosciana supera nel secondo tempo l’ostacolo Quarrata salendo così al settimo posto, con i play-off lontani solo due lunghezze. La squadra di Fracassi, dopo aver messo da parte alcune piccole difficoltà iniziali, ha trovato una definitiva e convincente quadratura tattica. Si acuisce la crisi del Quarrata; dopo dieci giornate peggio dei giallorossi ha fatto solo il Lammari con sei punti. Urgono dei rinforzi per la formazione del giovane Montagnolo, onde evitare di vivere un’altra stagione ricca di sofferenze. Match che si è giocato su di un campo ai limiti della praticabilità.

Senza l’infortunato Dini, i locali confermano a grandi linee la formazione dello scorso turno; l’unica novità è rappresentata da Lucchesi che parte dalla panchina per fare posto a Odoardo Giusti, partner d’attacco del giovane Triti. Sorpresa nelle fila del Quarrata, con l’ex GhiviBorgo e Aglianese De Gori che non viene schierato da titolare. Le pesanti condizioni del manto erboso non favoriscano la ricerca del fraseggio. Al 22’ un problema muscolare costringe al forfait Barontini, rilevato da Mangoni. Tre minuti dopo un traversone di Alfredini attraversa tutto lo specchio della porta senza trovare la deviazione vincente. A fare il match sono, comunque, i padroni di casa mentre il Quarrata si affida a delle giocate individuali come il tiro dalla distanza di Andrea Bonfanit che non centra lo specchio della porta.

In avvio di ripresa Fracassi si gioca la carta Lucchesi. Mossa che produce subito i suoi frutti poiché da un corner calciato dal neo entrato, Umberto Barsanti anticipa tutti di testa e firma l’1-0. Ospiti che accusano psicologicamente il colpo e per poco Lucchesi, imbeccato da un preciso lancio di Babboni, non ne approfitta con un pallonetto che Bacciosi alza sopra la traversa. Al 70’ Regoli compie una prodezza togliendo dall’incrocio dei pali una punizione di Andrea Bonfanti. Il gol della tranquillità garfagnina arriva al minuto numero ottantacinque per effetto di una bella giocata del subentrato Piacentini. Il classe 1996 riceve palla sulla sinistra per poi accentrarsi e lasciare partire un destro a giro che termina la propria corsa sul secondo palo.

Tra sette giorni il Pieve Fosciana sarà di scena sul campo della Lampo, terza forza del campionato e una delle principali candidate al salto in Eccellenza. Biancorossi che arriveranno a questa trasferta con il morale a mille dopo gli ultimi risultati.