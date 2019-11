Sport



Il progetto United Colours prende il volo: cinque servizi civili e una cooperativa agricola

venerdì, 29 novembre 2019, 20:03

di simone pierotti

La squadra calcistica amatoriale degli United Colours, composta principalmente da giovani “richiedenti asilo” e “rifugiati politici”, da circa un anno e mezzo sta facendo parlare di sé per i buoni risultati conseguiti sul campo. Parlare di squadra di calcio è tuttavia molto limitativo perché United Colours è in realtà un progetto sociale che vede questi ragazzi protagonisti di un percorso di integrazione e di crescita come cittadini in un contesto lontano dalle loro terre. Un progetto che sta crescendo e inizia a dare importanti frutti.

Questi giovani sono seguiti e supportati da 6 amici italiani che si sono divisi i compiti, supportandoli sia nell’attività sportiva della squadra sia, soprattutto, nelle esigenze di tutti i giorni. Nel corso della festa a Pontecosi di inizio stagione, era stato illustrato un importante progetto che vede gli “United Colours” protagonisti, quello della costituzione di una cooperativa agricola. Grazie alla fattiva collaborazione con la Diocesi di Lucca e attraverso la Caritas provinciale, sta infatti prendendo corpo la realizzazione di una succursale garfagnina della cooperativa sociale “Calafata”, per la quale i ragazzi hanno svolto dei corsi. Non solo, perché cinque dei ragazzi hanno brillantemente superato le selezioni del Servizio Civile in vari progetti, e da gennaio 2020 saranno all'opera nella loro nuova occupazione.

Tra questi, significativa è la storia di Jordi Diabate Dramane, proveniente dalla Costa d’Avorio, che svolgerà il servizio civile presso la scuola media di Gallicano con il progetto "La scuola del futuro", come supporto alla didattica per ragazzi “speciali”, ovvero con bisogno educativi speciali (i cosiddetti “bes”): bisogni educativi che riguardano anche gli aspetti dell’integrazione e della lingua, e Jordi, essendo madre lingua francese, è risultata la persona ideale. Peraltro, si tratta dell’ideale continuazione del progetto nato con il convegno organizzato presso lo stesso plesso scolastico alcuni mesi fa.