Sport



Jamali (Apuane) vince la ‘’Maratonina De’ 6 Ponti’

lunedì, 4 novembre 2019, 08:50

Il cattivo tempo non ha tenuto lontani i partecipanti all’edizione numero quindici della ‘’Maratonina De’ 6 Ponti’’, che si è svolta su di un percorso interamente pianeggiante nella zona di Agliana. Alla manifestazione, organizzata dalla Podistica Misericordia Aglianese, al via si sono presentati in circa 600 concorrenti provenienti da tutta la Toscana.

La vittoria assoluta è andata al marocchino Jilali Jamali (Parco Alpi Apuane) che ottiene sui 21,097 il tempo di 1ora10’19’’ e precede di 1’’ il pistoiese Massimo Mei (Atletica Castello Firenze) e di 2’31’’ il vincitore della passata edizione, David Fiesoli (Aurora Montale); al quarto posto Daniele D’Andrea (Parco Alpi Apuane) e quinto Giacomo Bruschi (New Team Running Marliana).

Vittoria pistoiese nella categoria veterani uomini con Rossano Bonacchi (Silvano Fedi Pistoia) che ottiene il tempo di 1ora17’34’’, secondo posto per Luca Silvestri (Gruppo Podistico Massa e Cozzile) e terzo si classifica Massimo Mennini (Aurora Montale).

Nei veterani argento ancora un atleta della Silvano Fedi ad aggiudicarsi la gara e si tratta di Massimiliano Begliomini, che corre la distanza in 1ora23’23’ e precede Roberto Casagni (Asd Montemurlo M.T.) e il compagno di squadra Roberto Mei.

Il montecatinese Loretto Brizzi (Individuale) si presenta per primo sul traguardo nella categoria veterani oro, dove conclude la gara in 1ora41’52’’, secondo posto per Franco Dami (Silvano Fedi Pistoia) e terzo Sergio Barni (Prato Promozione).

Nella categoria donne assolute conferma la vittoria dello scorso anno Veronica Vannucci (Atletica Vinci) che ottiene il tempo di 1ora23’08’’ con un vantaggio di 5’18’’ sulla compagna di squadra, Damiana Lupi, e di 6’06’’ su Stefania Bargiacchi (Silvano Fedi Pistoia); al quarto posto Elisa Parrini (Atletica Radio Centro Web) e quinta Alice Dolfi (Orecchiella Garfagnana).

Camelia Barboi (Isolotto Apd Firenze) si classifica al primo posto nelle donne veterane in 1ora33’40’’, posto d’onore per Eva Grunwald (Luivan Settignano), terzo gradino del podio per Cristina Mannello (Silvano Fedi Pistoia).

Due sole classificate nella categoria veterane argento e ad aggiudicarsi la gara e stata la montecatinese Annunziata Izzo (Montecatini Marathon) in 1ora58’12, al secondo posto Dorina Filippi (Silvano Fedi Pistoia).