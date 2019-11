Sport



Jamali, Tiongik e Yamego fanno volare il Parco

lunedì, 11 novembre 2019, 10:56

Fine settimana soleggiato dopo le piogge di inizio novembre, illuminato dalle prestazioni di rilievo del GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. Sabato 9 novembre, a Filecchio, al “Ritorna il cross corto”, vittoria assoluta per Abdou Rahmane Yamego, argento e bronzo di categoria per Francesco Frediani e Andrea Massari e buone prove per Moussa Kone (4 assoluto), Dario Anaclerio (9 assoluto), Roberto Gianni (10 assoluto), Francesco Nardini (18 assoluto) e Simone Carlini (25 assoluto). Domenica 10 Novembre, a Firenze, al “Circuito podistico delle Tre Ville”, buona prova per Riccardo Durano (11 assoluto); a Pistoia, al “Città di Montale”, argento di categoria per Leonardo Pierotti; a Monteriggioni, al “Francigena Countryroad”, argento di categoria per Alberto Cappello; a Livorno, alla “Livorno Half Marathon”, vittoria assoluta per Jilali Jamali, argento di categoria per Daniele Rubino, bronzo di categoria per Alice Parducci e buone prove per Marco Mazzei (7 assoluto), Lorenzo Checcacci (18 assoluto), Roberto Ria (19 assoluto), Adriano Mattei (30 assoluto), Roberto Cardosi (33 assoluto), Paolo Fazzi (46 assoluto), Francesco Zampolini (47 assoluto), Michelangelo Fanani (54 assoluto), Alessandro Andreucci (170 assoluto), Ludmillo Dal Lago (308 assoluto), Marco Gerbi (312 assoluto), Francesco Sarti (404 assoluto), Luca Linari (519 assoluto), Federico Giannini (917 assoluto), Erica Togneri (8 assoluta) e Paola Lazzini (13 assoluta) e Caroline Kesteloot (58 assoluta); a Ravenna, alla “Maratona di Ravenna Città d’arte”, buona prova per Giorgio Davini con il tempo di 2h 57’; a Palermo, al “Trofeo Città di Altofonte”, ottimo secondo posto assoluto per Ivan Antibo; a Sgonico, al “Carsolina Cross”, buone prove per Paolo Turroni (16 assoluto) e Giorgio Scialabba (18 assoluto); a Trento, alla “Garda - Trentino Half Marathon”, vittoria assoluta per Paul Tiongik.