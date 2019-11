Marciatori Barga al "Trail del Cinghiale"

Altri articoli in Sport

domenica, 24 novembre 2019, 22:27

Prosegue il momento difficile dei Diavoli Neri Gorfigliano sconfitti in maniera ingenerosa, per quanto visto in campo, dalla terribile matricola Meridien Larciano, quinta forza del torneo e da stasera distante solo tre lunghezze dal tandem di testa Capezzano-Serricciolo.

domenica, 24 novembre 2019, 21:36

La partita più attesa del panorama dilettantistico regionale del fine settimana, ossia la stracittadina Pieve Fosciana-River Pieve, è stata rinviata per l’impraticabilità del manto erboso del “Guido Angelini”

domenica, 24 novembre 2019, 19:20

Quest'oggi si è giocata l'undicesima giornata del nostro girone C di seconda categoria. Vittorie d'oro per Gallicano, Fornoli e Borgo, pareggia il Vagli col Barga mentre cadono Pontecosi e Corsagna

domenica, 24 novembre 2019, 19:01

Ancora una domenica negativa sotto il profilo del risultato per il Castelnuovo ma in maniera assolutamente immeritata, al termine di una gara giocata bene dai gialloblu, che hanno condotto il gioco per quasi tutto l’arco dei 90 minuti, mettendo in campo cuore, determinazione e costruendo anche diverse occasioni da rete

domenica, 24 novembre 2019, 17:25

Sorride al Seravezza di Walter Vangioni, uno degli ex di giornata assieme a Petroni, Maccabruni, Giordani e Frugoli, il derby del “Delle Terme” che lascia il GhiviBorgo in zona play-out

sabato, 23 novembre 2019, 21:21

Dopo il turno di sosta a causa del maltempo, riprende il campionato U.I.S.P. della Garfagnana: il tempo non è stato clemente nemmeno in questo week – end ma solo una partita (Camporgiano – Cerretoli) è stata rinviata