Marciatori Barga presenti alla "Maratonina dei 6 Ponti"

Altri articoli in Sport

giovedì, 7 novembre 2019, 09:27

È andato in scena ieri sera l'atteso derby tra le formazioni del volley Barga e Valdiserchio valido per la 5° giornata del torneo under 16. L'incontro metteva in palio il primo posto nel girone e dopo una partita emozionante ha visto prevalere la formazione di casa con un netto 3 a...

mercoledì, 6 novembre 2019, 13:32

Va in scena stasera alle 20, nella palestra delle scuole medie di Fornaci, l'atteso incontro fra le capo liste del girone B del torneo under 16. Si sfidano infatti le formazioni del Valdiserchio e del Volley Barga, uniche due squadre ancora inbattute in campionato

martedì, 5 novembre 2019, 13:49

Un week-end impegnativo per le formazioni del Volley Barga. Ecco tutti i risultati delle formazioni scese in campo

lunedì, 4 novembre 2019, 14:38

Blitz esterno del Cefa Basket Castelnuovo in quel di Montecatini (63-67) dove al termine di una gara molto combattuta sono i gialloneri a portare a casa due punti pesantissimi su un campo difficile come quello termale

lunedì, 4 novembre 2019, 10:36

Weekend di Ognissanti ricco di prestazioni per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. Venerdì 1 novembre, a Campiglia Marittima, vittorie assolute per Roberto Ria ed Erica Togneri e buona prova per Mimmo Marino; a Levanto, alla “Stralevanto”, buone prove per Giuseppe Simone, Flavio Lazzini ed Enzo Russo

lunedì, 4 novembre 2019, 08:50

La vittoria assoluta è andata al marocchino Jilali Jamali (Parco Alpi Apuane) che ottiene sui 21,097 il tempo di 1ora10’19’’ e precede di 1’’ il pistoiese Massimo Mei (Atletica Castello Firenze) e di 2’31’’ il vincitore della passata edizione, David Fiesoli (Aurora Montale); al quarto posto Daniele D’Andrea (Parco Alpi...