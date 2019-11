Sport



Michele Biggeri nuovo allenatore della Juniores: un ritorno a casa

lunedì, 18 novembre 2019, 17:08

di simone pierotti

Un ritorno a casa, così si può definire la scelta di Michele Biggeri come nuovo allenatore della Juniores regionale del Castelnuovo. Dopo l’esonero di Bechelli, la società ha virato su un allenatore esperto e che conosce molto bene l’ambiente. Una vita ad allenare le squadre delle giovanili gialloblu, oltre dieci anni in tutte le categorie, dagli esordienti ai giovanissimi, dagli allievi agli juniores, sia provinciali che regionali, con campionati vinti e promozioni. Dopo Castelnuovo, diverse esperienze, Ghiviborgo, Coreglia (1° categoria), Corsagna (2° cat), Vagli due stagioni con un campionato di 3° categoria vinto.

“Che dire – esordisce il nuovo allenatore della Juniores – sono contento di tornare a guidare una squadra del Castelnuovo, qua è “casa mia”, conosco tutti, mi getto nel lavoro con grande entusiasmo e voglia”. Parole di elogio anche da parte del presidente Paolo Lenzi, presente alla presentazione assieme al vice presidente Dino Dino, al consigliere Alvaro Pieroni, al direttore sportivo Simone Vanni e il dirigente Pierpaolo Pucci. “Esordisco ringraziando mister Bechelli per il lavoro svolto in questo scorcio di stagione. Esprimo soddisfazione per la scelta di un nome come Biggeri, che tutti conosciamo molto bene, è un “cuore gialloblu” e come tale questa non può che essere la sua casa”.

Michele Biggeri ha diretto il primo allenamento oggi pomeriggio, e sabato è atteso da un match delicato sul campo della capolista Maliseti.