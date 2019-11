Sport



Mugnaini il nuovo mister del Pontecosi

giovedì, 21 novembre 2019, 08:34

di lorenzo fiori

Era già nell'aria da diverse ore ma con la pubblicazione social della squadra ASD Pontecosi Lagosì è arrivata l'ufficialità: Riccardo Mugnaini sarà il sostituto di Luigi Angelini sulla panchina di questa realtà. L'obbiettivo sarà sicuramente quello di migliorare questo ultimo posto che contraddistingue il brutto inizio di stagione gialloblu.

Di seguito riportiamo il post pubblicato nei social network della squadra:

"Di comune accordo con mister Luigi Angelini abbiamo deciso di provare a dare una svolta alla stagione... a lui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per tutto quello che ha fatto per la nostra realtà sia nell'ambito sportivo che in quello umano dimostrandosi una grandissima persona a cui inoltriamo un grande in bocca al lupo per tutto! Diamo il bentornato, invece, a Riccardo Mugnaini che prenderà quindi il timone della nostra squadra con l'obbiettivo di migliorare fin da subito questa brutta classifica. Torna in gialloblù dopo un glorioso passato da calciatore dove lo ricordiamo come bandiera del Castelnuovo e del Molazzana ed a seguito di esperienze come allenatore col Molazzana e proprio con noi nel finale di stagione 2015/2016 (conclusa al 5º posto). Un grande in bocca al lupo al nuovo mister per un futuro ricco di soddisfazioni con i nostri amati colori! "