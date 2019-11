Sport



Pareggio a reti bianche nel big match Larcianese-River Pieve

domenica, 10 novembre 2019, 20:23

di michele masotti

0-0

Larcianese: Fedele, Pellicci, Kazazi, Giannelli, Pinto, De Masi, Volpi, Salvatori, Cutini, Gaurisa e Cacciapuoti A disposizione: Carapezza, Rizzo, Manuli, Monti, Porciani, Fagni, Marchetti, Tani e Marzico Allenatore: Taghetti

River Pieve: Decanini, Turri, Rugani, Byaze, Benassi, Fontana, Satti, Cecchini, Petracci, Filippi e Haoudi A disposizione: Mirko Micchi, Rossi, Bonfigli, Catalini, Petrucci, Cristea, Morelli, Lorenzo Micchi e Angeli Allenatore: Edoardo Micchi

Arbitro: Maccanti di Pisa (Assistenti La Rosa di Firenze e Moawad di Firenze)

A secco di gol per la prima volta in stagione, il River Pieve esce dalla difficile trasferta di Larciano con un buon punto che permette di tenere il passo della capolista Prato 2000, sorprendentemente tra le mura amiche dal pericolante Athletic Calenzano. Contro una squadra che non sta mantenendo le premesse di una stagione ad alta quota, difatti c’è già stato un avvicendamento sulla panchina pistoiese tra Andreoli e Taghetti, i “millionarios” della Garfagnana hanno dato vita ad una bella partita nella quale le due contendenti non hanno mai rinunciato a giocare palla a terra.

Dopo un primo tempo equilibrato, la ripresa ha visto il monologo dei biancorossi che non sono riusciti a trovare il varco giusto per superare Fedele. Nel terzetto difensivo il posto dell’acciaccato Angeli viene preso da Turri, con il classe 2001 Rugani dirottato sulla corsia mancina. Larcianese minacciosa al 15’ quando una punizione di Salvatori chiama alla parata l’attento Decanini. La replica dei pievarini consiste in un tiro di Filippi parato a terra da Fedele e da un colpo di testa alto di Benassi. La seconda frazione, come detto, vede la costante pressione degli ospiti che banchettano stabilmente nella metà dei biancomalva. Fedele rischia di compiere il un clamoroso autogol ma in suo soccorso gli viene incontro il palo. La difesa della Larcianese tiene botta sui molti cross che arrivano dalla fasce laterali. Vibranti proteste dei biancorossi in pieno recupero per un contatto in aerea, apparso evidente, tra Pinto e Petracci: Maccanti lascia correre.

Il prossimo turno propone al River Pieve il confronto del “Nardini” contro i pratesi del Viaccia, entità che occupa la sesta piazza di questo girone A.