Pieve Fosciana, pareggio con un pizzico di rimpianto a Lamporecchio

domenica, 17 novembre 2019, 19:46

di michele masotti

1-1

Lampo: Lavorini, Lazzari (60’Zoppi), Tredici, Carusio, Gelli, Allori, Dianda, Mazzoni (75’Simoni), Viviani, Kodriazu (46’Benventui) e Favilli A disposizione: Fontanelli, Fiore, Orsini, Barghini, Nalli e Cerri Allenatore: Donatello Minichilli

Pieve Fosciana: Regoli, Angelini (7’Luca Barsanti), La Rosa (46’Gioele Giusti), Biagioni, Pieri, Lucchesi, Parmigiani, Odoardo Giusti (70’Piacentini), Alfredini (75’Sanchez) e Babboni (90’Dini) A disposizione: Casci, Bacci, Touray e Motroni Allenatore: Stefano Fracassi

Arbitro: Macca di Pisa (Assistenti Pucci di Carrara e Malena di Firenze)

Marcatori: 14’Carusio e 60’ Babboni

Note: Al 65’Alfredini ha fallito un calcio di rigore. Espulso al 46’Lavorini per fallo da ultimo uomo. Ammoniti Allori, Mazzoni, Alfredini e La Rosa

Essere soddisfatti per l’ottima disputata sul campo di una delle big del girone oppure essere rammaricati per non aver sfruttato a pieno la ripresa giocata in superiorità numerica? Con questo interrogativo, il Pieve Fosciana torna da Lamporecchio con un pareggio che porta a quattro la serie di risultati utili di fila e la rinnovata consapevolezza di poter recitare un ruolo importante in questo torneo. Allungata il distacco dalla zona play-out, capitan Biagioni e compagni sono lontani soltanto tre lunghezze da quel quinto posto occupato dal Ponte Buggianese. Grazie alla frenata del Prato 2000, si avvicina alla vetta della classifica anche la Lampo, terza forza del torneo.

Il maggior rimpianto degli ospiti, come detto, sta tutto nel non aver gestito la fase finale della partita e nel calcio di rigore fallito da Alfredini. Fracassi, comunque, ha recepito segnali positivi in vista del super derby di domenica prossima contro i “cugini” del River Pieve. I biancocelesti optano per un 4-3-3 con Favilli e Viviani, per tante stagioni alle dipendenze di Fracassi in quel di Lammari, a supporto della veloce prima punta Kodriazu. In casa biancorossa, invece, le novità rispetto al convincente 2-0 sul Quarrata sono rappresentate dagli inserimenti dal primo minuto di La Rosa e Lucchesi. Ancora infortunato il lungodegente Morelli. L’equilibrio nel punteggio viene spezzato al 12’ da Carusio. Lo stopper ex Lucchese e Castelnuovo salta più in alto di tutti sugli sviluppi di un corner, punendo così la seconda miglior difesa del torneo. La squadra di Minichilli si rende nuovamente pericolosa con uno spunto di Favilli sul quale Regoli fa buona guardia.

Il Pieve Fosciana, costretta a sostituire in avvio di contesa Angelini per Gioele Giusti, replica con Alfredini, spina nel fianco della difesa pistoiese. Tempo di battere il calcio d’inizio della ripresa, che Lavorini stende lo stesso Alfredini lanciato a rete. Macca estrae il cartellino rosso, con il tecnico locale che richiama Kodriazu per inserire tra i pali Benvenuti. Il susseguente piazzato di Lucchesi non inquadra lo specchio della porta. Il forcing garfagnino viene premiato al 60’ quando Babboni, ben imbeccato proprio da Lucchesi, supera di prima intenzione il portiere della Lampo. Cinque giri di orologio più Gelli aggancia in area Alfredini; penalty sacrosanto che la punta classe 1996, a differenza di quanto fatto due settimane fa a Sesto Fiorentino, spedisce a lato. La proiezione offensiva del Pieve Fosciana contiene a rimanere costante, con Fracassi che si gioca pure la carta del messicano Sanchez, ma la difesa della Lampo, unita a qualche errore di troppo nell’ultimo passaggio, fa sì che il punteggio non subisca ulteriori variazioni.