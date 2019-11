Sport



Prima Categoria, spettacolare pareggio tra Orentano e Diavoli Neri Gorfigliano

domenica, 17 novembre 2019, 20:30

di michele masotti

4-4

Orentano: Angeli, Lencioni, Sisma, Mannucci (63’Nuti), Scotece, Centoni (83’Ridolfi), Pera, Bulleri, Sabatini, Haoudi e Panini A disposizione: Tempestini e Casini Allenatore: Fabrizio Baldini

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Piagentini, Pennucci, Granai, Tonelli, Gianluca Cassettai, Micchi (72’Fontanini), Monaco, Ceccarelli, Amidei (65’Kogne) e Biagiotti A disposizione: Vanni, Fabbri e Orsi Allenatore: Alessandro Cassettai

Arbitro: Mazzi Prato

Marcatori: 10’ e 62’ su rigore Sabatini, 18’ e 68’Tonelli, 35’ e 77’Ceccarelli, 48’Panini e 93’Scotece

Note: Espulso all’80’ Haoudi per doppia ammonizione. Ammoniti Pera, Bulleri, Nuti, Biagiotti, Monaco, Carvajal e Piagentini

Un gol in pieno recupero dell’esperto Scotece nega ai Diavoli Neri Gorfigliano la terza vittoria esterna del loro campionato. Con diversi assenti, tra quali Crudeli, Santini, Morelli e Capitani, la squadra di Alessandro Cassettai ha disputato una buona gara su di un campo difficile per un punto che sì muove la classifica ma lascia quel retrogusto di amaro in bocca nel team dell’alta Garfagnana per le modalità con cui sono nate due delle quattro segnature pisane.

Sull’asse Pera-Sabatini l’Orentano costruisce il momentaneo 1-0. Bella verticalizzazione del centrocampista ex Fortis Lucchese per l’esperto centravanti che con freddezza supera Carvajal. I Diavoli ci impiegano otto minuti per impattare grazie a Tonelli che, in due tentativi prima di testa e poi definitivamente di piede, riesce ad infilare Angeli sul corner battuto da Amidei. Al 23’ Ceccarelli fa la prova generali del gol colpendo una traversa con un poderoso stacco di testa. Cross dalla sinistra di Monaco per il potente sinistro della punta massese che supera così l’estremo difensore locale.

Anche il secondo tempo, se possibile, riserva un mucchio di emozioni. Al 48’ uno spunto personale di Panini, dribbling su Pennucci e diagonale che bacia il palo, ristabilisce la parità nel punteggio. Da una disattenzione centrale degli ospiti, scatta il via libera per Sabatini di arrivare a tu per tu con il numero uno garfagnino che lo atterra. Calcio di rigore che l’attaccante classe 1982, lo scorso anno in forza al Gambassi, trasforma. Gli ospiti trovano la forza di sovvertire un destino avverso, colpendo nuovamente di testa con Tonelli. Al 77’ ancora “Monaco to Ceccarelli”, parafrasando il più noto “Stockton to Malone”, in salsa Nba, vale la rete del momentaneo 3-4. Le cose sembrano mettersi bene i Diavoli che restano in superiorità numerica per il rosso sventolato a Haoudi. Sciupata la palla che avrebbe chiuso i conti con il subentrato Kogne, gli ospiti subiscono il beffardo pareggio al 93’ con il traversone di Sabatini terminato in rete dopo una fortuita deviazione di Scotece, stopper proiettato in avanti per sfruttare l’ultimo disperato assalto dei giallorossi.

Nel prossimo turno i Diavoli Neri ospiteranno tra le mura amiche l’ambiziosa matricola Meridien Larciano, quinta forza del torneo.