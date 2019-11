Sport



Punto seconda categoria: Fornoli e Corsagna corsare, sognare si può!

domenica, 10 novembre 2019, 19:36

di lorenzo fiori

Quest'oggi si è giocata la nona giornata di seconda categoria, girone C. Vittorie fondamentali per Vagli, Fornoli e Corsagna mentre cadono Borgo, Barga, Gallicano e Pontecosi.

Analizziamo ora le sei partite delle sette squadre nostrane seguendo la classifica in ordine decrescente.

Nove vittorie su nove e primato in classifica confermato per la corazzata Vagli. Non è bastata la grande voglia della seconda della classe Lucca Calcio che è caduta così sul terreno garfagnino. Apre Conforti al 29' per gli ospiti ma rimontano gli uomini di Biagioni con Marigliani al 56' e Biggi al 62' su rigore. Assenti per i padroni di casa Maggi, Tolaini e Brugiati.

Raggiunge il secondo posto il Corsagna che espugna San Filippo per 0-1. Decisivo Tognotti al 43'. Assenti per gli ospiti Dinucci, Pieri, Serafini e Lotti.

Vittoria esterna anche per la matricola Fornoli che va così a -1 dai play-off grazie al 1-2 in rimonta sul campo del Gallicano. Rete di Brucciani al 24' per i locali e di Sabatini al 53' e Petri al 81' per gli ospiti. Non presenti per i locali Alfredini, Bertucci, Lartini e Pennacchi mentre per gli ospiti mancava Dinu.

Brusca caduta casalinga per il Borgo a Mozzano contro la quotata Folgor Marlia. 0-2 il punteggio dopo i classici 90 minuti di gioco. Gol firmati da Dinelli e Del Frate. Assenti per i padroni di casa Menicucci, Piacentini, Bertolozzi, Ceccherelli e Paini.

Primi punti in campionato per il Filettole che vince, tra le propria mura, contro il Barga per 2-0 (Vaglini e Raffaelli). Assenti per gli ospiti Simoncini e Tognelli.

Troppo forte l'Acquacalda per questo Pontecosi. 3-0 il risultato finale che trascina i garfagnini all'ultimo posto in classifica. Reti siglate da Ezzaki, Del Barga e Di Salvatore. Assenti per gli uomini di Angelini: Nicoló Angelini, Castelli e Lunardi.

Di seguito potrete leggere tutti i risultati della giornata, la classifica completa ed il calendario del prossimo turno.