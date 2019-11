Sport



Punto seconda categoria: Gallicano tre punti d'oro, il Corsagna dilaga

domenica, 17 novembre 2019, 19:24

di lorenzo fiori

Quest'oggi si è giocata la decima giornata del nostro girone C di seconda categoria. Vittorie pesanti per Vagli, Corsagna e Gallicano, pareggiano Fornoli, Borgo e Barga mentre cade ancora il Pontecosi.

Analizziamo ora dettagliatamente le sei partite delle sette squadre nostrane seguendo la classifica in ordine decrescente.

Partiamo, quindi, dalla capolista indiscussa Vagli capace di raggiungere quota 10 vittorie di fila. Roboante 0-3 il finale determinato dalle reti di Marigliani, Malatesta e Franchi. Locali che hanno concluso la gara in nove uomini.

Insegue il Corsagna che, con una partita in meno, si trova al secondo posto. Giornata odierna strepitosa conclusasi con un 5-0 casalingo ai danni del Filettole. A segno Castelli, Papera, Pieroni, Mazzei e Tognotti. Assenti Pieri e Dinucci per i locali.

Continua il grande campionato del Fornoli di Piercecchi che si trova a -1 dai play-off. 2-2 il finale tra le mura amiche contro la forte Acquacalda. A rete Saint e Serra su rigore per i locali. Da segnalare che Saint ha fallito un rigore sul punteggio di 1-1.

Ottima vittoria per il Gallicano (nella foto) che, sul campo della quotata Folgor Marlia, esce con un 1-2 prezioso. Decisivi Brucciani e Lorenzo Taddei. Non presenti per gli ospiti Bertucci, Alfredini, Riccardo Taddei, Lartini e Lorenzo Salotti.

Torna a fare punti anche il Barga nello scontro casalingo con il Borgo a Mozzano. Mutigli e Filippo Motroni a segno per i locali mentre Fati e Barsi per gli ospiti. Non presente Tognelli per i padroni di casa mentre assenti Bertolozzi, Ceccherelli e Paini per gli sfidanti.

Cade ancora il Pontecosi nonostante una prestazione che avrebbe meritato sicuramente di più. 0-1 il finale grazie alla rete di Barsali.

