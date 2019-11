Sport



Punto seconda categoria: il Fornoli vince ancora, Vagli inarrestabile

domenica, 3 novembre 2019, 18:01

di lorenzo fiori

In questo pomeriggio sicuramente condizionato dalla forte pioggia si è giocata l'ottava giornata del nostro girone C di seconda categoria. Vittorie d'oro per Fornoli e Vagli mentre cadono Pontecosi, Borgo e Barga. Rinviata per impraticabilità del campo la sfida tra Corsagna e Gallicano anche se la scelta del direttore di gara ha fatto molto discutere e ha lasciato tutti parecchio perplessi.

Ora analizziamo dettagliatamente le quattro partite delle cinque squadre nostrane in campo seguendo la classifica in ordine decrescente.

Partiamo, quindi, dalla capolista Vagli capace di vincere tutte le partite disputate ad oggi in campionato e quindi di espugnare Migliarino con un roboante 1-4. Vantaggio locale con Lorenzo Montanelli ma i garfagnini ribaltano tutto con Pioli, doppietta Malatesta e Remaschi.

Sale a quota 14 punti questo sorprendente Fornoli che batte anche il Pontecosi dopo una partita combattuta fino al 89' ma conclusa 4-1. Reti dei locali firmate da Serra su rigore, Donati, Salvetti e Alessandro Fede. Lorenzo Marigliani su rigore, invece, a segno per i gialloblù. Assenti per i padroni di casa Dinu, Casci e Daniele Fede. Per gli ospiti, invece, non erano presenti Nicoló Angelini e Diego Marigliani.

Pesante sconfitta per 4-0 del Borgo a Mozzano sul difficile campo del forte Lucca Calcio determinata dai gol di Angeli, Ricci, Vitelli e Conforti. Assenti per gli ospiti Fati, Chiocchetti, Bertolozzi, Francesco Amidei e Donatelli.

Rimane in piena zona play-out il Barga di mister Marchi che, sul terreno amico, cade contro la quotata Acquacalda per 0-1. Decisiva la rete del fantasista Ezzaki. Assenti per i locali Simoncini, Sartini, Tognelli e Iacopi.

Di seguito potrete leggere tutti i risultati della giornata, la classifica aggiornata ed il calendario del prossimo turno.