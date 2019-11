Sport



Punto terza categoria: Bravi trascina il Castiglione, torna a vincere il Fornaci

sabato, 23 novembre 2019, 17:37

di lorenzo fiori

Nell'odierno sabato carico di pioggia si è giocata la settima giornata del nostro girone B di terza categoria. Vittorie fondamentali per Castiglione e Fornaci, pareggia il Filicaia mentre cadono New Team, Coreglia, Robur e Piazza.

Analizziamo ora dettagliatamente le sei partite delle sette squadre nostrane seguendo la classifica in ordine decrescente.

Partiamo, quindi, dalla capolista Atletico Castiglione (in coabitazione con l'implacabile Montecarlo) capace di espugnare il terreno del quotato New Team con un secco 0-2. Decisiva la doppietta dell'eterno Bravi (nella foto). Assenti Fontana, Mori e Giannotti per gli ospiti mentre si sono presentati al completo i padroni di casa.

Insegue a -1 il Fornaci di mister Bonini che non sbaglia in casa contro la Sanvitese. 3-2 il finale in rimonta determinato dalle reti Chiriacó su rigore, Gaspari e Nardini (su respinta dopo il rigore sbagliato da Chiriacó). Non presenti Puccetti, Mazzanti e Paolo Cardosi per i locali.

Acciuffa un pareggio ormai insperato il Filicaia che impatta 1-1 fra le mura amiche contro la Pieve San Paolo. A segno bomber Pellegrinetti al 91'. Assente Davide Pierotti per i locali.

Brusca caduta casalinga per il Coreglia di Caiaffa per 1-2 contro il Tau. Reti di Ruggiero al 25' e Lunardini al 37' per gli ospiti e di Riccardo Biagiotti al 66' per i locali. Assenti Togneri, Federico Marchetti, Buono e Andrea Casillo per i padroni di casa.

Divertente 6-3 tra Morianese e Virtus Robur Castelnuovo che premia i lucchesi. Reti garfagnine di Pieroni (doppietta) e Sanneh. Assenti Masotti, Sorgente, Valdrighi, Dini e Malanding per gli ospiti.

Terza sconfitta di fila per il Piazza al Serchio che cade sul campo del Segromigno. 4-2 il finale con reti ospiti di Magazzini e Corsi. Espulso Magazzini al 71'.

Di seguito potrete leggere tutti i risultati della giornata, la classifica completa ed il prossimo turno.