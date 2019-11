Sport



Punto terza categoria: il Coreglia espugna Piazza, il Castiglione torna alla vittoria

sabato, 16 novembre 2019, 17:46

di lorenzo fiori

Quest'oggi si è giocata la sesta giornata del nostro girone B di terza categoria. Vittorie importanti per Castiglione, Coreglia e New Team, pareggio d'oro per il Filicaia mentre cadono Fornaci, Piazza al Serchio e Robur.

Analizziamo ora dettagliatamente le cinque partite delle sette squadre nostrane seguendo la classifica in ordine decrescente.

Partiamo, quindi, dalla capolista Atletico Castiglione che torna ai tre punti abbattendo la Virtus Robur Castelnuovo con un roboante 3-0. A rete Canelli e due volte Tagliasacchi. Assenti Fontana, Lucchesi, Mori, Manuel Martinelli, Panzani e Sarti per i padroni di casa mentre Sorgente, Pieroni, Malanding e Valdrighi per i ragazzi di Parmigiani.

Scende al terzo posto il Fornaci di Bonini che cade sul campo di Altopascio per 3-2. Ad una doppietta di Miserendino risponde Chiriacó al 35' ma Lunardini al 75' chiude momentaneamente la partita su rigore. Ci prova a riaprirla ancora Chiriacó, anche lui su rigore, al 86' ma resiste la difesa locale. Assenti per gli ospiti Puccetti, Gabriele Cecchini, Tommaso Cecchini e Mazzanti.

Sale a quota 11 punti il New Team che sconfigge anche il San Lorenzo. 3-1 il finale grazie ai gol di Tenardi, Severiano Salotti e Satti. Non presenti per i garfagnini Landucci, Rossi e Bravi.

A pari punti troviamo il Filicaia che esce con un buon pareggio (2-2) sul terreno dell'altra capolista Montecarlo. Apre Pioli per i garfagnini, una doppietta di Gentile porta in vantaggio i locali che poi si fanno raggiungere da Daniele Friz al 81'. Non presenti Pozzi e Pierotti per i garfagnini.

Seconda vittoria stagionale per il Coreglia (nella foto) di Caiaffa capace di espugnare lo stadio di Piazza al Serchio per 0-2. Decisive le reti di Michelini al 72' e Maicol Gonnella al 90'. Tommaso Cassettai, Bertucci, Muzzi e Marco Magazzini non presenti per i locali mentre Buono, Federico Marchetti, Bonelli, Alessio Casci e Pierantoni.

Di seguito potrete leggere tutti i risultati della giornata, la classifica completa ed il calendario del prossimo turno.