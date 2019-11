Sport



Punto terza categoria: Muccini trascina il Filicaia, prima vittoria per New Team

sabato, 2 novembre 2019, 17:37

di lorenzo fiori

In questa giornata molto piovosa e importante per la commemorazione di tutti i defunti, si è giocata la quarta giornata del nostro girone B di terza categoria. Mantengono la testa della classifica Castiglione, Filicaia, Fornaci e Montecarlo. Beffa finale per la Robur che pareggia come il Piazza mentre cade il Coreglia di mister Caiaffa. Buona la prima per il nuovo mister del New Team Landucci.

Analizziamo ora le sette partite delle sette squadre nostrane seguendo la classifica in ordine decrescente.

Iniziamo dall'Atletico Castiglione che, seppur privo di Fontana, Canelli, Lucchesi, Malatesta e Lupetti, va a valanga sulla Sanvitese con un roboante 5-1. In rete due volte Tagliasacchi e Bravi e poi Zarrella su rigore.

Sul campo del San Lorenzo, unica squadra ancora ferma a zero punti, vince il Filicaia per 1-2 grazie ad una fondamentale doppietta (nel primo tempo) del vice capitano Muccini (nella foto). Assenti per i garfagnini Bertoncini, Bravi, Grassi, Pozzi, Poli, Puppa, Vergamini, Quirici e Simoni.

Tre punti esterni importanti anche per il Fornaci di mister Bonini sul terreno della quotata Pieve San Paolo. 0-2 il finale determinato dalla doppietta di bomber Chiriacó nella prima frazione di gioco. Non erano presenti per gli ospiti Tommaso Cecchini, Notini, Paolo Cardosi e Puccetti.

Raggiunge quota cinque punti il Piazza guidato dal giovane mister Ruocco grazie al pareggio casalingo, a reti bianche, contro la Morianese. Mancavano per i piazzini Tommaso Cassettai, Romei, Bertucci e Stefano Cassettai.

Prima vittoria in campionato per la New Team e grande esordio per il nuovo tecnico Antonio Landucci. Tra le mura amiche importante 3-1 ai danni del Segromigno. Decisiva la doppietta del centravanti Franchi e la rete di Terni. Assente Bravi per squalifica per i padroni di casa.

Dopo due risultati utili consecutivi torna alla sconfitta il Coreglia, per 2-0, su un campo molto complicato come quello della corazzata Montecarlo. Reti siglate entrambe da Gentile che continua a fare il mattatore in questa categoria. Mister Caiaffa non poteva contare su Federico Marchetti, Marco Casillo, Cavani e Alessio Casci.

Terzo pareggio in campionato per la Virtus Robur Castelnuovo che sa molto di beffa sul campo del Tau. Grazie ai due gol di Hudu e l'altro di Camara il risultato era sul 1-3 ma poi la rimonta dei locali nel finale di gara è stata incisiva e ha sancito il 3-3 finale. Assenti per gli ospiti Dini, Masotti, Sorgente e Valdrighi.

Di seguito potrete leggere tutti i risultati della giornata, la classifica completa ed il calendario del prossimo turno.