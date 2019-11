Sport



Punto terza categoria: New Team tre punti per il rilancio, Montecarlo da 4-0 a 4-5

sabato, 9 novembre 2019, 18:02

di lorenzo fiori

Quest'oggi se n'è andata anche la quinta giornata del nostro girone B di terza categoria. Mantiene il primato il Fornaci, vincono New Team e Robur, pareggia il Castiglione mentre cadono Piazza, Filicaia e Coreglia. Giornata storica per il Montecarlo (l'altra capolista di tale girone) che, sul campo del Segromigno, è stata incredibilmente capace di ribaltare un 4-0 e di portare "a casa" i sognati tre punti.

Analizziamo ora le cinque partite delle sette squadre nostrane seguendo la classifica in ordine decrescente.

Partiamo, quindi, dalla capolista Fornaci che tra le proprie mura ha sconfitto il Piazza di mister Ruocco per 2-1. Dopo il vantaggio istantaneo di Daniele Cassettai per gli ospiti, sono state decisive le reti fornacine di Chiriacó su rigore al 31' e di Saisi su punizione al 77'. Non presenti per gli ospiti Tommaso Cassettai, Romei, Bertucci, Muzzi, Marco Magazzini e Stefano Cassettai mentre per i locali erano assenti Puccetti, Mazzanti e Tommaso Cecchini.

Non rispetta i pronostici l'Atletico Castiglione che pareggia 2-2 sul campo del fanalino di coda San Lorenzo. Due volte in svantaggio i garfagnini recuperano con Panzani e Martinelli. Espulso Sarti per gli ospiti nel secondo tempo. Assenti per gli uomini di Davini: Fontana, Lucchesi, Malatesta, Mori, Giuntini e Canelli.

Seconda vittoria consecutiva per il New Team di Antonio Landucci per 1-2 sull'ostico campo del Filicaia (out Lorenzetti e lo squalificato Pozzi). Apre le marcature Terni al 21' per gli ospiti, pareggia Diego Friz al 40' ma sigla il 1-2 decisivo Davide Landucci al 72'. Assenti per gli ospiti Bravi, Borghesi e Tenardi.

Prima vittoria in campionato per la Virtus Robur Castelnuovo contro la Sanvitese che gli permette di salire a sei punti. 2-1 il finale grazie alle reti di Hudu e Kone. Assenti Sorgente, Dini, Valdrighi e Malanding per i locali.

Cade ancora, invece, il Coreglia di mister Caiaffa: la Pieve San Paolo, infatti, si impone per 1-2 in trasferta. Per i lucchesi a segno Carnicelli e Magaddino. Per i locali Andrea Casillo al 88' che accorcia le distanze.

Di seguito potrete leggere tutti i risultati della giornata, la classifica aggiornata ed il calendario del prossimo turno.