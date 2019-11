Sport



Punto terza categoria: Robur che vittoria, Filicaia corsaro a Piazza

sabato, 30 novembre 2019, 17:50

di lorenzo fiori

Quest'oggi si è giocata l'ottava giornata del nostro girone B di terza categoria. Vittorie fondamentali per Filicaia e Robur, pareggiano New Team e Coreglia mentre cadono Fornaci, Castiglione e Piazza.

Analizziamo ora le cinque partite delle sette squadre nostrane seguendo la classifica in ordine decrescente.

Partiamo dal secondo della classe Atletico Castiglione che sorprendentemente cade tra le propria mura contro la Morianese. 0-1 il finale. Assenti per i garfagnini Manuel Martinelli, Fontana, Mori e Giannotti.

Brusca caduta anche per il Fornaci di mister Bonini (espulso nel secondo tempo) sul campo della matricola Virtus Robur Castelnuovo (nella foto). Una partita "calda" e maschia decisa da un colpo di testa di Sanneh al 61' che sancisce il 1-0 definitivo. I padroni di casa erano privi di Masotti, Matteo Pieroni, Malanding, Sorgente e Valdrighi mentre per gli ospiti mancavano Tommaso Cecchini, Gabriele Cecchini e Mazzanti.

Entra in piena zona play-off il Filicaia che espugna il terreno del Piazza al Serchio con un divertente 1-3. A segno Pellegrinetti, Daniele Friz e Pioli per gli ospiti e Grilli per i locali. Non presenti per i locali Pancetti, Tortelli, Nicola Magazzini, Marco Magazzini, Bertucci, Muzzi, Nicola Orsi e Giorgi.

Pareggio importante (1-1) per la New Team di mister Landucci nel campo della nuova capolista Montecarlo. A segno Severiano Salotti per i garfagnini.

Il Coreglia ci ha provato ma non è riuscito a portare via la voluta vittoria dal campo della Sanvitese, 0-0 il finale. Non presenti per gli ospiti Alessio Casci, Magri, Santi, Buono e Andrea Casillo.

Di seguito potrete leggere tutti i risultati della giornata, la classifica completa ed il calendario del prossimo turno.