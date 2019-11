Sport



Rinviato per impraticabilità del campo il super derby Pieve Fosciana-River Pieve

domenica, 24 novembre 2019, 21:36

di michele masotti

Pieve Fosciana: Regoli, Gioele Giusti, Bacci, Biagioni, Pieri, Umberto Barsanti, Lucchesi, Parmigiani, Alfredini A disposizione: Casci, La Rosa, Barsotti, Morelli, Dini, Odoardo Giusti, Piacentini, Triti e Motroni Allenatore: Stefano Fracassi

River Pieve: Decanini, Turri, Angeli, Byaze, Benassi, Rugani, Satti, Cecchini, Petracci, Filippi e Haoudi A disposizione: Mirco Micchi, Petrucci, Bonfigli, Catalini, Francesco Morelli e Cristea Allenatore: Edoardo Micchi

Arbitro: Colella di Rimini (Assistenti Pignatelli di Viareggio e Nasca di Livorno)

La partita più attesa del panorama dilettantistico regionale del fine settimana, ossia la stracittadina Pieve Fosciana-River Pieve, è stata rinviata per l’impraticabilità del manto erboso del “Guido Angelini”. I diversi sopralluoghi compiuti dai due capitani Biagioni e Angelini con il direttore di gara Colella, designato da Rimini per arbitrare questa supersfida, non hanno potuto far altro l’impossibilità di disputare un confronto che aveva richiamato il pubblico delle grandi occasioni. La data buona per il recupero potrebbe essere quella di mercoledì 3 dicembre.

Un derby che avrebbe regalato un tourbillon di emozioni tra due formazioni decisamente in salute. L’undicesima giornata di questo girone A di Promozione ha visto il 2-2 nel big match tra Prato 2000-Lampo, il pirotecnico 4-4 di Sestese-Quarrata e i successi esterni di Maliseti Seano, Lanciotto Campi e Montespertoli, salita in testa alla classifica assieme al Prato 2000. Vetta della graduatoria che potrebbe essere occupata, qualora vincessero il derby, dai “millionarios” della Garfagnana. Una vittoria della formazione di Fracassi, in serie utile da diversi turni, di portarsi a -1 dalla zona play-off.

River Pieve che tornerà già in campo mercoledì 27 novembre a Livorno in casa dell’Armando Picchi per i quarti di finale della Coppa Italia. In caso di pareggio al 120’ saranno i biancorossi ad accedere alle semifinali. Nel prossimo turno di campionato, invece, il Pieve Fosciana saranno di scena sul campo del Maliseti Seano del player-manager Fabbri.