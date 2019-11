Sport



River Pieve, l’avventura in Coppa Italia finisce per mano del Picchi Livorno

mercoledì, 27 novembre 2019, 17:31

di michele masotti

2-1

Armando Picchi Livorno: Malasoma, Imparato, Castagnoli, Taddei, Caccio, Felloni, Pellegrini, Del Bravo, Cotroneo, Neri e Bonsignori A disposizione: Pampana, Pietranera, Rossi, Gargani, Marini, Pavoletti e Valenti Allenatore: Sanna

River Pieve: Decanini, Turri, Petrucci (Rugani), Byaze, Benassi, Fontana (Morelli), Satti, Cecchini, Petracci, Bonfigli (Catalini) e Haoudi A disposizione: Rossi, Cristea e Angeli Allenatore: Edoardo Micchi

Arbitro: Leoni di Pisa (Assistenti Pucci di Carrara e La Veneziana di Viareggio)

Marcatori: 32’ Del Bravo, 37’ Bonfigli, 45’Cotroneo

Note: Espulsi al 33’ Castagnoli per doppia ammonizione e all’88’Imparato

Si interrompe ai quarti di finale il buon cammino in Coppa Italia del River Pieve. I “milionarios” della Garfagnana, privi di alcune pedine importanti come Filippi e l’acciaccato Angeli, cadono 2-1 per mano di una compagine di tutto rispetto come l’Armando Picchi Livorno. Il confronto andato in scena alla Banditella si è risolto tutto nei primi quarantacinque minuti, con la squadra di Edoardo Micchi che può rammaricarsi per non aver sfruttato a pieno la superiorità numerica per buona parte dell’incontro. Con questo successo la formazione di mister Sanna approda alle semifinali dove affronterà i senesi del Mazzola Valdarbia. Una partita costante votata all’attacco dagli ospiti non è servito per avanzare in una competizione che, lo ricordiamo, se vinta avrebbe messo in palio un posti per il quadrangolare finale che designa l’ultima promossa in Eccellenza.

Filippi viene sostituito dall’ex Vorno Bonfigli, mentre è Petrucci l’under scelto in luogo di Angeli con il classe 1999 Turri utilizzato come terzo marcatore. Al 8’ grossa chance sciupata da Cotroneo che colpisce il palo posizione. Al minuto ventidue proteste del River Pieve per l’evidente atterramento in area labronica subito da Petracci. Il punteggio si sblocca al 32’; Decanini respinge corto un tiro dalla distanza di capitan Caccio e per l’accorrente Del Bravo è un gioco da ragazzi mettere in rete nella porta sguarnita. Tempo di rimettere la palla al centro che il Picchi Livorno resta in dieci uomini per la somma di ammonizione rifilata da Castagnoli. I biancorossi ne approfittano immediatamente riequilibrando il punteggio con l’incornata aerea di Bonfigli sulla precisa pennellata di Satti. Alla fine della prima frazione, però, i padroni di casa puniscono una disattenzione difensiva dei rivali con un preciso colpo di testa di Cotroneo.

Il secondo tempo assume ben presto i connotati di un assedio alla porta di Malasoma. Sono tante le conclusioni portate dai biancorossi che difettano nella precisione. Le mosse di Micchi, dentro Morelli, Catalini e Rugani per Bonfigli, Petrucci e Fontana, non riescono a portare il match il confronto ai supplementari. Nel finale resta da annotare l’altra espulsione in casa Armando Picchi del laterale destro Imparato

Domenica prossima il River Pieve ospiterà in campionato, giunto al tredicesimo turno, il pericolante Luco. Per quanto concerne il recupero del superderby contro il Pieve Fosciana, la data papabile potrebbe essere quella di mercoledì 11 dicembre.