Sport



River Pieve raggiunto su rigore dal Viaccia

domenica, 17 novembre 2019, 19:07

di michele masotti

1-1

River Pieve: Decanini, Rossi, Rugani, Byaze (85’Morelli), Benassi, Fontana (78’Turri), Satti, Cecchini, Petracci, Filippi e Haoudi (70’Bonfigli) A disposizione: Mirco Micchi, Petrucci, Cristea, Catalini e Angeli Allenatore: Edoardo Micchi

Viaccia: Cherubini, Fiorentini (75’Gori), Bianchi, Martin (46’Tortoli), Pari, Facchini, Bossahon, Sforzi, Batacchi, Bastogi e Doumbia A disposizione: Grandini, Giurgiola, Ravai, Osmani e Argenti Allenatore: Marco Benespieri

Arbitro: Cremonini di Pisa (Assistenti Cheli e Veli di Pisa)

Marcatori: 12’Satti e 19’Doumbia su rigore

Finisce senza vincitori né vinti River Pieve-Viaccia, uno dei piatti forti dell’undicesima giornata di un girone A di Promozione quanto mai equilibrato. Le prime otto, infatti, sono racchiuse nello spazio di sei punti. Succede tutto nei primi venti minuti al “Nardini”, anche quest’oggi il manto erboso dell’impianto garfagnino era in condizioni a dir poco pesanti per il maltempo che ha colpito tutta la regione, con i “millionarios” arrembanti per tutta la ripresa senza trovare il guizzo vincente. Per la squadra di Edoardo Micchi, comunque, la vetta della graduatori è distante soltanto una lunghezza visto che il Prato 2000 ha subito la prima sconfitta del suo campionato per mano di una rediviva Sestese.

Con Angeli acciaccato e presente in panchina solo per onor di firma, il River lancia dal primo minuto i giovani Rossi e Rugani, mentre in mezzo al campo Cecchini è coadiuvato da Byaze e Satti. La squadra pratese, che da anni si basa sul medesimo nucleo storico, si affida al tandem offensivo Batacchi-Doumbia, con capitan Martin in cabina di regia.

Al 12’ Filippi fugge via a Fiorentini, cross a centro area per la deviazione vincente di Francesco Satti. Sei minuti più tardi Cremonini comanda un calcio di rigore per il dubbio contatto tra lo stesso numero sette biancorosso e Bastogi. Si presenta dal dischetto Doumbia che una glaciale freddezza fa centro. Quello che resta del manto erboso del “Nardini” non permette alle contendenti di fare ricorso al fraseggio palla a terra. Ne viene fuori una partita nella quale il River, specialmente nella ripresa, chiude rabbiosamente nella propria metà campo il Viaccia.

Le occasioni migliori per i locali, che nei secondi quarantacinque minuti inseriscono Bonfigli, Turri e Morelli, scaturiscono da mischie o iniziative personali che, in un modo o nell’altro, la difesa pratese e Cherubini riescono a sventare.

Nel prossimo turno il River sarà atteso dalla madre di tutte le partita, il derby del “Guido Angelini” contro il Pieve Fosciana, match che richiama un pubblico degno di categorie superiori. Sarà il secondo scontro diretto stagionale, dopo quello dello scorso 1 settembre deciso da una rovesciata di Petracci.