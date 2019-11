Sport



River Pieve sconfitto dal Ponte Buggianese su di un campo ai limiti della praticabilità

domenica, 3 novembre 2019, 19:38

di michele masotti

0-1

River Pieve: Decanini, Turri (70’Rossi), Angeli, Byaze (86’Catalini), Benassi, Fontana (80’Bonfigli), Satti, Cecchini, Petracci (55’Filippi), Morelli e Haoudi A disposizione: Mirco Micchi, Rugani, Petrucci e Cristea Allenatore: Edoardo Micchi

Ponte Buggianese: Grasso, Perillo, Simi, Cornacchia, Raffaelli, Della Latta, Mangiantini, Dal Poggetto, Nardi, Ceceri e Bertolozzi A disposizione: Raffa, Benucci, Citti, Virzo, Anzilotti, Raimondo, Baldaccini e Urbani Allenatore: Andrea Petroni

Arbitro: Colombi di Livorno (Assistenti Perlmagna di Carrara e Tranchida di Pisa)



Marcatori: 64’Ceceri

Note: Ammoniti Ceceri e Grasso

Nella “piscina” del Nardini il River Pieve cade nel big match della nona giornata per mano del quotato Ponte Buggianese e cede il primo posto al Prato 2000, unica formazione ad essere ancora imbattuta e capace di liquidare con un secco 3-0 il Villa Basilica. A far pendere la bilancia della parte dei pistoiesi, come spesso accade su terreni così pesante, è stata la giocata del singolo, nella fattispecie il possente Ceceri. Sono due ora i punti che separano i biancorossi, reduci dal duro impegno infrasettimanale di Coppa Italia, dal primato.

Nel reparto offensivo locale tornano titolari Petracci e Haoudi, con il classe 2001 che infoltisce la mediana assieme a Cecchini e Byaze. In casa Ponte Buggianese, privo dell’attaccante Raffi, Petroni si affida al doppio centravanti Nardi-Ceceri facendo partire dalla panchina Anzillotti. Pochissime, per non dire zero, le emozioni appuntate sui taccuini dei cronisti: il pallone non può scorrere sul manto erboso inzuppato d’acqua, viene da chiedersi se ci fossero le condizioni regolari per disputare il match, e quindi River e Ponte Buggianese ricorrono sistematicamente ai lanci lunghi. Il gol arriva all’incedere del 64’: sul traversone di Dal Poggetto, Ceceri sale più in alto di tutti e non lascia scampo a Grasso. L’assedio dei locali, che gettano nella mischia anche Filippi, produce diverse mischie in area del Ponte: in una di queste è decisivo il salvataggio sulla linea di Raffaelli sulla botta ravvicinata di Fontana.

I “millionarios” della Garfagnana cercheranno il pronto riscatto sin da domenica prossima quando saranno impegnati al “Cei” di Larciano contro i viola pistoiesi.