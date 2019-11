Sabato da incorniciare per Jasmine Paolini: finale a Tokyo e ingresso in top 100

Altri articoli in Sport

sabato, 16 novembre 2019, 17:46

Quest'oggi si è giocata la sesta giornata del nostro girone B di terza categoria. Vittorie importanti per Castiglione, Coreglia e New Team, pareggio d'oro per il Filicaia mentre cadono Fornaci, Piazza al Serchio e Robur

sabato, 16 novembre 2019, 16:28

Prosegue la stagione per il Castelnuovo che, dopo la sconfitta interna contro il Tau Calcio, cerca il riscatto immediato sul campo del Valdinevole Montecatini. Trasferta sicuramente difficile, al di là della posizione di classifica attuale della squadra di mister Marselli, reduce da una vittoria sul campo della Cuoiopelli, ma finora...

sabato, 16 novembre 2019, 13:33

Ed è arrivato anche il momento del debutto della nostra squadra di 1^ divisione che stasera alle 21, in un derby molto sentito, incontrerà a Castelnuovo Garfagnana le locali del Volley Garfagnana

mercoledì, 13 novembre 2019, 22:19

“Questa partita non s’ha da fare” avrebbe detto Don Rodrigo dei Promessi Sposi. No, qua non siamo in letteratura né ci sono novelli sposi, ma si tratta di una ben meno nobile partita di calcio giovanile

mercoledì, 13 novembre 2019, 19:49

Sorride al Marginone, sempre più quinta forza del girone A, il recupero del match dell’ottava giornata. Grosso rammarico in casa Diavoli Neri per una bella prova che, a causa di un pizzico di malasorte, non ha portato punti in dote ai ragazzi di Alessandro Cassettai

mercoledì, 13 novembre 2019, 15:58

Dopo l'inizio dei campionati under 14 e under 16 anche la formazione under 18 allenata da Martina Dini e Selene Lunardi questa sera alle 21:15 a Porcari inizierà il proprio campionato