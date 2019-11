Torna alla vittoria la formazione under 14 del Volley Barga

Altri articoli in Sport

lunedì, 11 novembre 2019, 12:53

Il Cefa Basket Castelnuovo centra la terza vittoria consecutiva, la quarta in cinque gare, superando 67-52 il Team 87 Pistoia e vola nei piani alti della classifica. Non tragga in inganno il punteggio finale perchè i garfagnini hanno dovuto sudare fino all'ultimo per portare a casa i due punti contro...

lunedì, 11 novembre 2019, 11:55

Sabato 9 novembre si è svolto il 13° trofeo Memorial Sergio Mariotti, manifestazione giovanile di corsa su strada nel centro storico di Castelfranco di Sotto (Pi), ottimamente organizzata dalla società sportiva Podistica Castelfranchese

lunedì, 11 novembre 2019, 10:56

Fine settimana soleggiato dopo le piogge di inizio novembre, illuminato dalle prestazioni di rilievo del GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde

lunedì, 11 novembre 2019, 08:45

Circa 600 podisti hanno preso parte all’edizione numero cinque del “Trofeo Città di Montale - Memorial Pier Paolo Becheri”, organizzata dal comune di Montale, con la collaborazione dell’Aurora Montale e dal gruppo podistico Croce D’Oro Montale

domenica, 10 novembre 2019, 20:23

A secco di gol per la prima volta in stagione, il River Pieve esce dalla difficile trasferta di Larciano con un buon punto che permette di tenere il passo della capolista Prato 2000, sorprendentemente tra le mura amiche dal pericolante Athletic Calenzano

domenica, 10 novembre 2019, 19:38

Il derby garfagnino tra Diavoli Neri Gorfigliano e Molazzana prometteva, alla vigilia, di regalare tante emozioni e così è stato. Al triplice fischio finale ad esultare sono i padroni di casa, al primo successo interno, che si impongono 3-2 dinnanzi a degli amaranto che, privi di Secci e Santoni, hanno...