Trasferta delicata per il Castelnuovo: a Cascina è scontro diretto per la salvezza

sabato, 30 novembre 2019, 12:36

di simone pierotti

Trasferta molto delicata per il Castelnuovo domani al “Redini” di Cascina. La formazione pisana, infatti, occupa il terzultimo posto con 10 punti e rappresentano una diretta concorrente nella difficile lotta per la salvezza. Dopo l’immeritato stop interno contro il Perignano i gialloblu cercano l’immediato riscatto, su un campo dove i locali non hanno finora brillato, un solo successo ma anche tre sconfitte. I ragazzi di Luca Polzella sono una matricola che dopo i fasti della Serie D cercano di risalire la china: lo scorso anno hanno vinto il campionato di Promozione oltre che la Coppa Italia Toscana di categoria. Per affrontare la nuova avventura in Eccellenza, confermata la rosa dello scorso anno, un mix di esperienza con Susini e Vaglini in primis, e di giovani interessanti. La società nerazzurra punta molto sul settore giovanile ed ha una Juniores molto forte, che partecipa ai Regionali d’Elite.

La squadra di mister Cardella si presenta in ottima forma, dopo una settimana di allenamenti nonostante le continue difficoltà logistiche legate ai campi resi pesanti dall’incessante maltempo: il morale è solido e si cerca un risultato positivo che, generalmente, in trasferta sta arrivando con continuità.

Buone notizie per i giovani gialloblu, con i 2001 Giusti e Marganti convocati con la Rappresentativa Regionale: martedì 3 dicembre saranno impegnati in una gara amichevole al “Bozzi” di Firenze.