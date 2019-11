Sport



U.I.S.P.: Capriola Poggio e Casciana proseguono la fuga al vertice

domenica, 3 novembre 2019, 15:41

di simone pierotti

Proseguono a braccetto il volo al comando della classifica Capriola Poggio e Casciana Cascianella, che allungano sulle inseguitrici. Vola il Poggio che ha la meglio su un avversario ostico, la Villetta, per 3-1 grazie alla doppietta di bomber Edoardo Micchi (10° centro stagionale) e al gol di Gregorio Bacci, mentre per gli ospiti segna Simone Pucci. Bel successo anche per il Casciana che passa sul difficile campo del Cerretoli 2-0 (reti di Alessio Coli e Riccardo Magazzini). Rallentano le inseguitrici, con un pareggio nello scontro diretto tra MGS City e Cascio, reti di Riccardo Frigeri e Giacomo Luti. Pareggio (1-1) anche tra Camporgiano e Avvoltoi della Polle, con le reti di Maico Tolaini e Simone Bacci. Travolgente vittoria per il Baston Villa che batte 6-1 l’Unione 2018 grazie allo splendido tris di Paolo Ferrando e alle reti di Giorgio Bruni, Davide Di Bartolomeo e Francesco Esposti, gol della bandiera degli ospiti di Simone Trombi. Primo splendido centro stagionale per gli United Colours che travolgono 4-1 il Corfino grazie ai gol di Richard Agiede, Johan Bognis, Irobi God’s Will e Marouwane, per gli ospiti segna Luca Masotti. Grande festa per gli Amatori Vicas per la prima vittoria stagionale, superando 2-1 il Cerageto Mojito, reti di Alan Ciro Autiero, Davide Coltelli e Mihai Butusteanu.