U.I.S.P.: Casciana Cascianella da favola, vince il big match contro il Poggio e va in fuga

lunedì, 11 novembre 2019, 23:29

di simone pierotti

Nel campionato U.I.S.P. della Garfagnana arriva l’atteso scossone al vertice: lo mette a segno il Casciana Cascianella che si aggiudica lo scontro diretto al termine di mille emozioni, vincendo 3-2. Reti decisive di Alessandro Cassettai, Alessio Coli e Andrea Rossi, per gli ospiti in rete Federico Del Giudice e Matteo Lupetti. Se è festa grande a Casciana, anche a Cascio si sogna, con il terzo posto in classifica. Nell’ultimo turno agevole 3-0 sul campo del Cerageto Mojito grazie alla doppietta di bomber Daniele Cecchi e al gol di Raffaele Bertoncini. Sale in classifica anche il MGS City dopo il clamoroso 3-0 sul campo del Camporgiano, che sta perdendo terreno prezioso: doppietta di Sandro Ballerini e gol di Stefano Bechelli. Bella vittoria per gli Avvoltoi della Polle che, in un match ricco di reti, superano 5-2 gli Amatori Vicas grazie ai suoi big, Federico Borgia, Matteo Torriani, Maicol Cardini, Yari Da Prato e Roberto Rocchiccioli; per gli ospiti segnano Ciro Alan Autiero e Riccardo Casotti. Gran colpo per l’Unione 2018 che sbanca il campo del Corfino 2-1 (reti di bomber Massimiliano Fabbri e Simone Trombi, e Matteo Bacci per i padroni di casa). Fa impressione la splendida vittoria degli United Colours, squadra in costante crescita, che si sbarazza del forte e ambizioso Cerretoli 4-2 grazie alle doppiette della coppia delle meraviglie composta da Richard Agiede e Irobi God’s Will, non bastano agli ospiti le reti di Michele Cancherini e Dario Monti. Spettacolo e reti tra Villetta e Baston Villa, per un pirotecnico 3-3 firmato dalle reti di Gianmaco Biagioni, Michele Scaltritti e Niccolò Ungaretti per i locali, e Simone Andreucci, Davide Di Bartolomeo e Paolo Lemmi per gli ospiti.