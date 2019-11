Sport



U.I.S.P. Garfagnana: rallentano Casciana e Poggio, salgono Cascio e Mgs City

sabato, 23 novembre 2019, 21:21

di simone pierotti

Dopo il turno di sosta a causa del maltempo, riprende il campionato U.I.S.P. della Garfagnana: il tempo non è stato clemente nemmeno in questo week – end ma solo una partita (Camporgiano – Cerretoli) è stata rinviata.

“Eppur si muove” … continuano i movimenti nelle posizioni di vertice della classifica dove il Cascio recupera due punti rispettivamente sulla capolista Casciana Cascianella e sulla seconda Capriola Poggio, fermate sul pareggio. Cascio che sale al secondo posto grazie al netto 4-1 sul difficile campo della Villetta (doppietta di Raffaele Bertoncini e reti di Daniele Cecchi e autogol, mentre per i locali gol della bandiera di Michele Scaltritti). Ancora al comando il Casciana Cascianella, fermato da un Baston Villa in forma sull’1-1 (reti di Simone Andreucci e Riccardo Magazzini). Gran colpo degli Avvoltoi della Polle che fermano sul pari (2-2) il Capriola Poggio grazie ai gol di Yari Da Prato e Matteo Torriani, Maico Masotti per gli ospiti più un autogol. Festa a Cerageto per il primo punto stagione della formazione locale contro il Corfino (0-0). Sale in classifica il MGS City che supera 3-1 l’Unione 2018 grazie alle reti di bomber Alessandro Davini, Riccardo Frigeri e Nicola Pagani, mentre per gli ospiti segna Davide Romei. Bel punto per gli Amatori Vicas che pareggiano 2-2 contro uno United Colours in crescita (reti di Sandro Chiriacò e Pierluigi Grandini per i locali, doppietta per il top player Irobi God’s Will.